وفاة بكورونا كل دقيقة في أمريكا.. والصين عكس الاتجاه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بمرض كوفيد-19 كل دقيقة تقريبا أمس الأربعاء؛ حيث تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفا، وهو الأعلى في العالم، بينما تحتفظ الصين (بؤرة الوباء) بمعدل منخفض للإصابات.



وبحسب رويترز فإن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو/ أيار الماضي.

وترتفع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين وزادت بنحو عشرة آلاف خلال الأحد عشر يوما الماضية.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 ارتفاعا على مدى 3 أسابيع متتالية في حين انخفض عدد الحالات الجديدة أسبوعا تلو الآخر في الآونة الأخيرة للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأدى ارتفاع الحالات في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس هذا الشهر إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.

وأجبرت الزيادة الولايات على التراجع عن إعادة فتح اقتصادها الذي كان مكبلا بإجراءات عزل عام في مارس/أذار وأبريل/نيسان للحد من انتشار الفيروس.

وتأتي ولاية تكساس في المقدمة بنحو 4300 وفاة حتى الآن هذا الشهر تليها فلوريدا التي سجلت 2900 وكاليفورنيا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، وسجلت 2700.

ويشمل العدد في تكساس مئات الوفيات التي لم يبلغ عنها بعد أن غيرت الولاية الطريقة التي تحصي بها الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 .

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وفي حين زادت الوفيات على نحو سريع في يوليو/تموز في هذه الولايات الثلاث، تظل نيويورك ونيوجيرزي في الصدارة من حيث الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

ومن بين الدول العشرين التي سجلت أكبر عدد في حالات الإصابة بالمرض، تأتي الولايات المتحدة في المركز السادس في عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان بتسجيل 45 وفاة من بين كل 100 ألف شخص. وتأتي قبلها المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وتشيلي.

والخميس، أفادت لجنة الصحة الصينية بتسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الأربعاء ارتفاعا من 101 حالة في اليوم السابق.

وبحسب البيان الصيني فإن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ وواحدة في بكين وثلاث حالات وافدة.

وأبلغت الصين عن 21 مريضا جديدا بدون أعراض انخفاضا من 27 في اليوم السابق.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت السلطات الصحية في الصين 84 ألفا و165 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وظل عدد الوفيات بكوفيد-19عند 4634 في الصين.