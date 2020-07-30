شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن تضخم عضلة القلب اعراضه واسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تضخم القلب ليس مرضًا ولكنه علامة على حالة أخرى، يشار إلى أشكال أقل خطورة من تضخم القلب باسم تضخم القلب الخفيف وهى حالة لا يدرك فيها الشخص وجود مشكلة لديه بالنسبة لبعض الأشخاص ، يعد تضخم القلب مؤقتًا وسيختفي من تلقاء نفسه ومع ذلك ، قد يعاني أشخاص آخرون من تضخم دائم في القلب من المهم أن يتم علاج هذه الأعراض والسبب الكامن وراءها لمنع حدوث تلف أكثر خطورة للقلب يشمل العلاج استخدام الأدوية والجراحة وتغيير نمط الحياة، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday

حقائق سريعة حول تضخم القلب:

- قد لا يعاني الأشخاص الذين يعانون من تضخم القلب البسيط أي أعراض.

- أحيانًا يكون سبب تضخم القلب الخفيف مؤقتًا ويختفي بمجرد زواله.

- يعتمد علاج تضخم القلب على السبب الأساسي.

- يمكن أن يحدث تضخم القلب بسبب العديد من الحالات ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي والالتهابات والاضطرابات الوراثية واعتلال عضلة القلب.

- اعتلال عضلة القلب هو أحد أمراض عضلة القلب أو عضلة القلب التي تسبب تضخم القلب.

اعراض تضخم عضلة القلب

إيقاعات القلب غير طبيعية، ألم صدر، سعال، دوخة، التعب الشديد، ضيق في التنفس، انتفاخ المعدة، تورم الكاحلين والقدمين والساقين.

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أسباب تضخم عضلة القلب

قد يؤدي تناول الكحول المفرط إلى تضخم في القلب خفيف مؤقت.

يمكن أن ينتج تضخم القلب الخفيف عن حالات تؤدي إلى إرهاق القلب أو إتلافه مثل:

صمام القلب غير طبيعي، داء النشواني حالة نادرة يمكن أن تتداخل مع وظائف القلب، فقر دم، عدم انتظام ضربات القلب، اعتلال عضلة القلب ، أمراض القلب الموروثة، داء السكري، مرض صمام القلب، داء ترسب الأصبغة الدموية ، الذي يسبب الكثير من الحديد في الجسم، تاريخ من النوبة القلبية، ضغط دم مرتفع، فرط نشاط الغدة الدرقية، بدانة، توقف التنفس أثناء النوم، تراكم السوائل حول القلب، معدل ضربات قلب سريع

أسباب تضخم عضلة القلب الخفيف المؤقت

قد يكون العلاج الطبي ضروريًا في بعض الحالات ، ويمكن أن تشمل أسباب تضخم القلب المؤقت ما يلي:

الإفراط في تناول الكحول أو تعاطي المخدرات: يمكن أن يتسبب تعاطي المخدرات في شكل من أشكال تضخم القلب الخفيف سيساعد العلاج على عكس هذه الحالة.

الإجهاد الشديد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى اعتلال عضلة القلب الناجم عن الإجهاد الحاد ما يقرب من 75 % من المصابين بهذه الحالة تعرضوا لضغوط عاطفية أو جسدية.

الحمل: يمكن أن يصبح القلب في بعض الأحيان أكبر في وقت الولادة تقريبًا قد يُسمى هذا النوع من تضخم القلب اعتلال عضلة القلب قبل الولادة.

العدوى الفيروسية للقلب: قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج الالتهابات الفيروسية للقلب التي تسبب تضخم القلب.