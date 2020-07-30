شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على عين طفلك من الكمبيوتر والموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس فقط للبالغين ولكن أيضًا زاد وقت الشاشة للأطفال أثناء الإغلاق، أثناء عمل الكثير من المنزل الآن، يدرس أيضا الأطفال من المنزل ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بشكل لم يسبق له مثيل.

ونظرًا لانتشار فيروس كورونا ، يحضر الطلاب من جميع الأعمار دروسًا عبر الإنترنت لمواكبة دراساتهم، وعلى الرغم من إيجابية الأمر، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا كبيرًا هو زيادة المخاطر على أعينهم.

والاستخدام المطول للأجهزة الرقمية سيئ بالنسبة للجميع، ولكنك الآن لم يعد لديك أي خيار سوى السماح بالوصول إليها! وهذا يعرضهم لخطر مشاكل العين المختلفة مثل جفاف العين وضعف البصر وإرهاق الشاشة والتهاب الملتحمة وقصر النظر، وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".

تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بعدم تعرض الأجهزة الرقمية للأطفال دون سن 18 شهرًا، ويقترحون أيضًا الحد الأدنى من وقت الشاشة للأطفال الصغار، أي ساعة واحدة في اليوم. Advertisements نصائح لصحة العين الأطفال 1.الضبط الموقّت:أفضل طريقة للتعامل مع الموقف هي ضبط موقّت، فإذا كان طفلك يحضر دروسًا عبر الإنترنت، فتأكد من أنه لا يستخدم أي جهاز رقمي بعد ذلك، لذا اضبط مؤقتًا لاستخدام الشاشة. الأهم من ذلك ، تأكد من أن عيون الطفل ترتاح لمدة 5 دقائق كل 30 دقيقة لإرخاء عضلات العين وتقليل الإجهاد. نصائح لصحة العين الأطفال 1.الضبط الموقّت:أفضل طريقة للتعامل مع الموقف هي ضبط موقّت، فإذا كان طفلك يحضر دروسًا عبر الإنترنت، فتأكد من أنه لا يستخدم أي جهاز رقمي بعد ذلك، لذا اضبط مؤقتًا لاستخدام الشاشة. الأهم من ذلك ، تأكد من أن عيون الطفل ترتاح لمدة 5 دقائق كل 30 دقيقة لإرخاء عضلات العين وتقليل الإجهاد.



2.اطلب منهم أن يغمضوا أعينهم: 2.اطلب منهم أن يغمضوا أعينهم: معدل الوميض مهم جدًا لصحة العين الجيدة، حيث يساعد الوميض في إرخاء عضلات العين وتقليل الإجهاد، لا تدع الأطفال يحدقون في الشاشة بعيون مفتوحة، اطلب منهم أن يرمش كثيرًا، فهو أفضل وأسهل تمرين للعين.



3.الحفاظ على مسافة مع الوسائط الرقمية: لا تسمح للطفل بالجلوس بالقرب من الشاشة، فقط تأكد من وجود مسافة 1.5 إلى 2 قدم على الأقل بين الطفل وشاشة الجهاز، إلى جانب ذلك ، يجب أن يكون هناك إضاءة كافية في الغرفة لتقليل الضغط على العينين. 3.الحفاظ على مسافة مع الوسائط الرقمية: لا تسمح للطفل بالجلوس بالقرب من الشاشة، فقط تأكد من وجود مسافة 1.5 إلى 2 قدم على الأقل بين الطفل وشاشة الجهاز، إلى جانب ذلك ، يجب أن يكون هناك إضاءة كافية في الغرفة لتقليل الضغط على العينين.





4.تشجيع قراءة الورق: على الرغم من أن القراءة الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة ، شجع الطفل على القيام بالقراءة الفعلية بالكتب، فهذه العادة لها العديد من الفوائد الصحية الخفية.