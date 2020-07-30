شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض واسباب اورام العظام الحميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أورام العظام هي أورام حميدة في العظام تتشكل عادة على الجمجمة، اعتمادًا على مكان تطورها ، يمكن أن تسبب أحيانًا مشاكل ، مثل الصداع أو التهابات الجيوب الأنفية، على الرغم من أن الأورام العظمية تميل إلى التكون على الجمجمة ، إلا أنها يمكن أن تتطور أيضًا على عظام الجسم الطويلة ، مثل عظام الساق والفخذ تسمى أورام العظام التي تحدث على العظام الطويلة في الجسم أورام العظمانية العظمية.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday هناك ثلاثة أنواع معروفة من ورم العظام وهى :

مدمجة: وهي مصنوعة من مادة عظمية كثيفة للغاية.

الإسفنج: وهي تشبه العظام العادية وغالبًا ما تشمل نخاع العظام.

مجتمعة أو مختلطة: هذه النمو لها صفات مدمجة وإسفنجية.

يمكن أن تحدث أورام العظام في أي مكان تقريبًا على العظام في الجمجمة فهي شائعة في عظم الفك والجيوب الأنفية.

الأعراض

في معظم الحالات ، لا تسبب أورام العظام أعراضًا في الواقع ، قد لا يدرك الشخص أن لديه نموًا حتى يقوم الطبيب بفحص الجيوب الأنفية أو الجمجمة بسبب مخاوف صحية أخرى يعاني منها الشخص.

قد يساهم حجم وموقع الورم العظمي في أعراضه المحتملة على سبيل المثال ، تقل احتمالية حدوث نمو أصغر في الأعراض من المرجح أن يسبب النمو الأكبر أعراضًا بناءً على موقعها.

بعض المواقع المحتملة لأورام العظام:

بالقرب من الجيوب الأنفية: يمكن أن يتسبب الورم العظمي بالقرب من الجيوب الأنفية في انسداد ، مما يمنع المخاط من التصريف ويؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية.

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بالقرب من العين: قد يؤدي ورم العظم بالقرب من العين إلى بروز العين. هذا يُعرف بجحوظ.

الجبين أو الجمجمة: قد يسبب ورم العظم على الجبين أو الجمجمة الصداع.

عظم الفك: يمكن أن يسبب ورم العظم في عظم الفك ألمًا في الوجه أو ألمًا عند تحريك الفم.

الأذن: قد يؤدي ورم العظم في الأذن إلى فقدان السمع المؤقت. سيحل هذا عادةً بالعلاج.

العظام الطويلة: تسمى الأورام العظمية على العظام الطويلة في الجسم بالعظام. يمكن أن تظهر هذه على الساق (عظم الساق) وعظم الفخذ (عظم الفخذ).

الأسباب

قد تكون نتيجة تفاعل الجسم مع المرض أو الإصابة في حالات نادرة ، يرتبط ورم العظم بمتلازمة غاردنر وهى حالة نادرة تسبب أورام القولون والمستقيم وأنواع مختلفة من الأورام الحميدة والخبيثة.

لا تتطلب أورام العظام دائمًا العلاج. وفقًا لطب ستانفورد ، عندما يكون العلاج ضروريًا لورم العظم في الجمجمة ، يمكن للطبيب استخدام إجراءات التنظير الداخلي والتي تشير في هذه الحالة إلى إدخال أدوات متخصصة من خلال تجويف الأنف.

في حالة حدوث ورم العظم بالقرب من سطح الجلد ، يمكن للأطباء غالبًا إنشاء شقوق صغيرة في الجلد لإزالة النمو. ومع ذلك ، قد يتطلب النمو الكبير تقنيات أكثر توغلاً.