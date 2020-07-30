شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول اللحوم الحمراء على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم الحمراء تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، ولكن الإكثار فى تناول اللحوم الحمراء وخصوصا الدهنية يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة، لذلك ينصح فى عيد الأضحى بالحد من تناول اللحوم الحمراء.

وحسب ما ذكره موقع inkin فإن تناول اللحوم الحمراء هى:

1: زيادة كمية البروتين الخاصة بك

البروتين مهم للنمو والتطور ، في كل من الأطفال والبالغين إذا لم تحصل على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي ، فستبدأ عضلاتك في الضمور ، وستعاني من أعراض مثل الضعف والدوخة والخمول، و اللحوم مليئة بالبروتين ، مما يساعدك على الحفاظ على العضلات السليمة وبنائها.

2:احصل على الكثير من الحديد

الحديد جزء مهم من النظام الغذائي المتوازن، و يساعد على تكوين الهيموغلوبين ، وهو جزء من الدم ينقل الأكسجين حول الجسم إلى أنسجة مثل القلب والدماغ، و الأشخاص الذين لا يستهلكون كمية كافية من الحديد معرضون لخطر الإصابة بمشاكل الدورة الدموية وفقر الدم ولحسن الحظ ، من السهل تضمين الكثير من الحديد في نظامك الغذائة.

3: مصدر هام للدهون المشبعة

قد يعتقد الكثيرون أن الدهون المشبعة تزيد من خطر الاصابة بمشاكل القلب والسمنة والأوعية الدموية، ولكن يمكن للدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء أن تساعد الكبد عن طريق تشجيعه على التخلص من الخلايا الدهنية والعمل بشكل أكثر فعالية، و يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون المسؤولة عن الوظيفة الجنسية وإصلاح الأنسجة.

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4: إضافة فيتامينات ب لنظامك الغذائي

اللحوم الحمراء غنية بالفيتامينات B المعقدة ، وخاصة B12 ، التي يتناولها النباتيون عادة. تلعب هذه المغذيات دورًا مهمًا في الصحة العامة ، ويمكن أن يؤدي النقص إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية ، من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى السرطان. بالإضافة إلى فيتامين ب 12 ، يحتوي اللحم الأحمر أيضًا على فيتامينات ب الأساسية الأخرى ، بما في ذلك"فيتامين ب 6، الثيامين، فولات، الريبوفلافين، النياسين، حمض البانتوثنيك".

5: تعزيز الخصوبة

اللحوم الحمراء غنية أيضا بالسيلينيوم، ينتج عن هذا مع B6 توازنًا أساسيًا في العناصر الغذائية الحيوية للخصوبة ، سواء في الحمل أو الحفاظ على حمل صحي أيضًا، في الإناث ، من المهم الحصول على ما يكفي من السيلينيوم لتجنب حالات مثل مقدمات الارتعاج وداء السكري الحملي والمخاض قبل الأوان وحتى فقدان الحمل ومع ذلك ، يمكن أن يساعد اللحم الأحمر الرجال أيضًا على تحقيق صحة خصبة مثالية.

6: زيادة مستويات الزنك

من الصعب نسبياً العثور على الزنك في المصادر الغذائية ، حيث أن المحار ولحوم الأعضاء هما مصدران رئيسيان لحسن الحظ ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، اللحوم الحمراء غنية بالزنك يلعب هذا المعدن دورًا رئيسيًا في نمو العضلات والدماغ وكذلك وظيفة المناعة، بإضافة اللحوم الحمراء إلى نظامك الغذائي ، يمكنك التأكد من أنك لا تعاني من نقص الزنك.