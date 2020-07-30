شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للفيروسات أن تفقد قدرتها على مدار الوقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفيروس التاجى اقل فتكا ودمارا عن قبل"، هو ما قالته إحدى الدراسات ولكن رد عليها علماء بريطانيون بأن الفيروس لم يفقد قدرته على السيطرة وما زال يهاجم الكثيرين ويسبب الوفاة، ولكن كيف يمكن للفيروسات أن تفقد قدرتها على مدار الوقت؟

حسب الديلى ميل من المعروف أن الفيروسات تتغير بمرور الوقت لأنها تخضع لطفرات جينية عشوائية بنفس الطريقة التي تخضع لها جميع الكائنات الحية، يمكن أن يكون لهذه الطفرات تأثيرات مختلفة ولن يحدث الكثير منها إلا لفترة وجيزة ولن تصبح تغييرًا دائمًا، حيث تحل الأجيال الجديدة من الفيروسات محل الطفرات المتحولة.

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ومع ذلك، قد تتحول بعض الطفرات إلى فائدة للفيروس ، ثم تنتقل إلى الأجيال القادمة، على سبيل المثال ، إذا أصبح الفيروس أقل خطورة على مضيفه أي أنه يتسبب في أعراض أقل أو وفاة أقل - فقد يجد أنه قادر على العيش لفترة أطول والتكاثر أكثر.

ونتيجة لذلك ، يتم إنتاج المزيد من هذه الفيروسات الأقل خطورة وقد تستمر في الانتشار بشكل أكثر فعالية من الإصدارات الأكثر خطورة ، والتي يمكن القضاء عليها عن طريق الأدوية لأن المزيد من الناس يدركون أنهم مرضى.

في شرح لدراسة علمية عن فيروس نقص المناعة البشرية ، قالت NHS في عام 2014: `` إن الاستراتيجية التطورية المثلى للفيروس هي أن تكون معدية (لذلك تخلق المزيد من النسخ عن نفسها) ولكنها غير قاتلة (لذلك لا يموت السكان المضيفون خارج).