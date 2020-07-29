شكرا لقرائتكم خبر عن " CNN": فيروس كورونا يسبب جلطات والتهاب وضعف عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" CNN "الإخباري، أنه منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا التاجي لأول مرة، ظهرت أدلة توضح أن فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يتلف أعضاء أخرى غير الرئتين.

وقال الموقع، يمكن للمرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد أن يضر بالأعضاء الأخرى في الجسم، بما في ذلك القلب، والآن تقدم دراستان منفصلتان ، نشرتا في مجلة جاما للقلب JAMACardiology يوم الاثنين، مزيدًا من الوضوح في كيفية تأثير فيروس كورونا Covid-19 لفترة طويلة على صحة القلب لدى أولئك الذين تعافوا من المرض.

قالت الدكتورة نيكا جولدبرج، طبيبة القلب، المديرة الطبية لبرنامج القلب النسائي بجامعة نيويورك والمستشار الأول لاستراتيجية صحة المرأة: "لقد فهمنا منذ بضعة أشهر أن فيروس كورونا Covid-19 لا يسبب فقط عدوى في الجهاز التنفسي، ولكنه عدوى متعددة تؤثر على جميع أعضاء الجسم.

وقال الموقع هناك استجابة التهابية حادة، وزيادة تخثر الدم، ويمكن أن يكون تورم القلب إما بسبب التورط المباشر لعضلة القلب بالعدوى، واستجابتها الالتهابية، وقد يكون ذلك بسبب جلطات الدم التي تكونت، مما يسبب "انسداد الشرايين".

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وقال، فى بعض الأحيان يعانى بعض الأشخاص من معدلات ضربات قلب سريعة جدًا يمكنها بمرور الوقت إضعاف عضلة القلب، وتقليل وظيفة عضلة القلب.

التهاب القلب..

وجدت إحدى دراسات التي نشرت في مجلة جاما JAMA لأمراض القلب، أنه من بين 100 شخص بالغ تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا، أظهر أن 60 % يعانون من التهاب مستمر في القلب.

تضمنت الدراسة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 53 الذين كانوا من مستشفى جامعة فرانكفورت، والذين كانوا يعانون من فيروس كورونا في ألمانيا، وتم تجنيدهم للدراسة بين أبريل ويونيو. استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، واختبارات الدم وخزعة من أنسجة القلب. تمت مقارنة هذه البيانات مع مجموعة من 50 متطوعًا صحيًا و57 متطوعًا يعانون من بعض الحالات الصحية الأساسية أو عوامل الخطر.

كان أكثر الأمراض المتعلقة بالقلب شيوعًا في مرضى فيروس كورونا Covid-19 هو التهاب عضلة القلب أو التهاب غير طبيعي في عضلة القلب، مما قد يضعفها.

وقالت جولدبرج، إن هذا النوع من الالتهاب، المعروف أيضًا باسم التهاب عضلة القلب، يحدث عادةً بسبب عدوى فيروسية، مضيفة أنها لم تفاجأ بنتائج هذه الدراسة.