شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشخيص محمول يمكنه كشف عدوى كورونا في 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من المعهد الهندي للتكنولوجيا خراجبور جهاز تشخيص يمكنه الكشف عن عدوى COVID-19 في 60 دقيقة بتكلفة تقدر بـ 400 روبية.

وطورت العديد من الشركات والمختبرات في جميع أنحاء العالم اختبارات لتشخيص COVID-19 استنادًا إلى الكشف عن المادة الوراثية للفيروس في عينة من أنف المريض أو حلقه.

وحتى الآن ، هناك نوعان من الاختبارات المتاحة ، الاختبارات التشخيصية واختبارات الأجسام المضادة، ولكن هذه اختبارات باهظة الثمن وبسبب هذا، قد لا يبلغ الكثير من الأشخاص عن الأعراض أو يخوضون الاختبارات على الرغم من وجود أعراض.



اختبار تشخيصى لكورونا محمول

وقال المعهد الهندي للتكنولوجيا خراجبور وفقا لتقرير موقع " healthsite" إن باحثيه طوروا جهازًا تشخيصيًا محمولًا يمكنه اكتشاف عدوى COVID-19 في 60 دقيقة بتكلفة تقديرية تبلغ 400 روبية " 5.35 دولار أمريكي"، ويمكن إجراء هذا الاختبار غير الجراحي بالكامل في اللعاب

يمكن للجهاز الكشف عن أي فيروس RNA.

Advertisements

تستخدم التكنولوجيا بشكل أساسي شريطًا ورقيًا بسيطًا يمكن التخلص منه للتحليل الكيميائي وتصور النتائج، حيث يتم التحقق منها بدقة باتباع جميع الضوابط المختبرية المعمول بها مقابل النتائج المعيارية التي تم الحصول عليها من آلة RT-PCR (التفاعل العكسي لسلسلة تفاعل البوليميراز) ، باستخدام RNA الفيروسي الاصطناعي.

وفقًا للباحثين ، لم يتم التحقق من صحة الجهاز المحمول الفريد لتشخيص COVID -19 فحسب ، بل تم تصميمه أيضًا ليكون قادرًا على اكتشاف أي نوع آخر من فيروس RNA باتباع نفس الإجراء العام، وبالتالي ، فإن تأثير ذلك يدوم طويلاً ، ويتم تمكينه من خلال القدرة على الكشف عن الأوبئة الفيروسية غير المتوقعة في السنوات القادمة التي قد تعرض حياة الإنسان للخطر مرارًا وتكرارًا.



اختبار سهل مع دقة أفضلتم تصميم الجهاز الجديد ليكون قابلاً للاستخدام في المواقع ذات الموارد الضعيفة للغاية، علاوة على ذلك ، يمكن تشغيله بواسطة موظفين مدربين تدريباً ضئيلاً ، مما يستبعد الحاجة إلى الفنيين المهرة. اختبار سهل مع دقة أفضلتم تصميم الجهاز الجديد ليكون قابلاً للاستخدام في المواقع ذات الموارد الضعيفة للغاية، علاوة على ذلك ، يمكن تشغيله بواسطة موظفين مدربين تدريباً ضئيلاً ، مما يستبعد الحاجة إلى الفنيين المهرة.

من ناحية أخرى ، فإن المناهج الحالية البديلة لهذه الاختبارات إما غازية (اختبارات الدم) وغير مؤشِّرة للمرحلة المبكرة من تطور العدوى ، أو تعتمد على الكواشف غير المستقرة للغاية ولا يمكن تنفيذها في ظروف محدودة الموارد .