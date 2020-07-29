شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد يظهر نتائج جيدة لمنع دخول كورونا للخلايا ويمكن إعطاؤه مع ريمديسيفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الأبحاث الأولية التي أجرتها كلية ييل للطب في الولايات المتحدة الأمريكية وشركة الأدوية AI Therapeutics أن دواء يعرف باسم LAM-002A (أبيليمود) أظهر نتائج إيجابية وأنه يمكن أن يمنع دخول فيروس كورونا الخلايا البشرية، وبالتالي يمنع الإصابة بالفيروس ويجرى الباحثون حالياً تجربة سريرية لاستخدام العقار لعلاج مرضى كورونا، بحسب موقع "ميديكال".

وتشير البيانات غير المنشورة من AI Therapeutics إلى جانب البيانات التي نشرها مؤخرًا معهد سكربيس للأبحاث إلى أن LAM-002A إلى أنه يمكن استخدامه بجانب ريمديسيفير remdesivir ، المعتمد بالفعل لعلاج كورونا، يمكن أن يعزز فعالية العامل المضاد للفيروسات.

وقال مراد جونيل، أستاذ جراحة الأعصاب وأستاذ علم الوراثة وعلم الأعصاب ، كلية الطب بجامعة ييل "يبشر LAM-002A بكونه علاجًا جديدًا قويًا لمرضى COVID-19 لمنع تطور المرض ، على أمل تفادي الحاجة إلى دخول المستشفى. "

وأشار جونيل إلى أنه إذا أظهر LAM-002A فعاليته في هذه المرحلة ، فيمكن توسيع التجربة لتقييم ما إذا كان سيساعد على منع تطور المرض بعد التعرض ، لا سيما في المجموعات المعرضة لخطر كبير، مثل كبار السن في دور التمريض والرعاية الصحية ".

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وأثبتت التجارب التي شملت أكثر من 700 مريض أن LAM-002A آمن لعلاج أمراض المناعة الذاتية والأورام اللمفاوية الجريبية وحصل الدواء على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية.

ويقوم مركز ييل للتحقيق السريري الآن بتسجيل المرضى في تجربة المرحلة الثانية لاستخدام الدواء كعلاج لكوفيد 19، من المتوقع أن تسجل الدراسة 142 مريضاً تم تشخيصهم حديثاً لاختبار سلامة وفعالية الدواء في خفض مستويات الفيروس لدى الأفراد المصابين.

وجدت دراسة متعددة المؤسسات نشرت في Nature والتي فحصت أكثر من 13000 دواء موجود ضد سلالتين من فيروس كورونا الحي، أن LAM-002A هو الأكثر فاعلية في مكافحة الفيروس، بما في ذلك خلايا الرئة المصابة الفيروس.

في دراسة أخرى في مجلة Cell ، أظهرت مجموعة أخرى من الباحثين بشكل مستقل أن LAM-002A يمكن أن يقاوم عدوى كورونا في خلايا الرئة البشرية.