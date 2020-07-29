شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: لا يوجد دليل على ضعف الفيروس التاجى عن البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لم يصبح Covid-19 أقل فتكًا"، وذلك وفقا للأبحاث التي تدعي أن المرض الذي يهدد الحياة قد ضعف مع مرور الوقت، وتقترح النظرية العلمية أن الفيروسات قد تفقد قوتها في محاولة للبقاء على قيد الحياة - إذا قتلت أو اصابت عددا كبيرا من البشر.

لكن العلماء الإيطاليين الذين تابعوا تفشي المرض بين مارس وبداية مايو يقولون إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي يمثل تهديدًا أقل، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، توفي حوالي 9.5 في المائة من المرضى المصابين (157 من أصل 1658) الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في مقاطعتي فيرارا وبيسكارا في مارس، وبالمقارنة ، كان معدل الوفيات أعلى بقليل عند 12.1 في المائة في أبريل (101 من 835).

لكن الأكاديميين أشاروا إلى أن المعدل كان منخفضًا بالنسبة للمرضى الذين يكبرون قليلاً ، مما يؤدي إلى تحريف النتائج ليبدو وكأن الفيروس أصبح أكثر عدوانية بالفعل.

جميع المرضى المصابين بالفيروس التاجي البالغ عددهم 2400 الذين تمت دراستهم أثبتت إصابتهم بالفيروس في المستشفى ، مما يشير إلى أن لديهم نوبة شديدة من المرض.

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يهرب عشرات الآلاف من المرضى ، غالبًا من الشباب والأصحاء ، دون ظهور أي أعراض على الإطلاق، مما يعني أنهم غالبًا ما يتم تفويتهم في الإحصاءات الرسمية، وولهذا السبب ، فإن نسبة إماتة الحالات و عدد الأشخاص الذين يموتون بعد اختبار إيجابي - حوالي 15 في المائة في بريطانيا هو إجراء غير دقيق.

ويقول خبراء الأمراض المعدية الذين تابعوا الوباء منذ أن بدأ في ووهان في ديسمبر إن معدل الوفيات من المرجح أن يكون أقل من 1 في المائة.

وهذا سيجعله أكثر فتكًا من الأنفلونزا الموسمية ، التي تقتل حوالي 0.1 في المائة من جميع الأشخاص الذين تصيبهم ، ولكن أقل فتكًا من السارس.

لم تأخذ الدراسة الجديدة في الاعتبار جميع الحالات في البيئة ، مما يعني أنه يمكن أن يكون الفيروس لا يزال أضعف، على سبيل المثال ، لم ينظر الباحثون إلى عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى من أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب - مما قد يقدم بعض الأدلة على ما إذا كان الفيروس قد أصبح أكثر عدوانية.