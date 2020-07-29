شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البريدية تدخل العصر الرقمي بـ«50 سيارةبريد» متنقلة بماكينات ATM والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد بهدف تطوير الخدمات البريدية بالاستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.

كما تم الاتفاق على تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، وسيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM لخدمة الأماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد أو المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة على مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتي من أجل الاستفادة من الطاقات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات الهيئة القومية للبريد وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة المحلية ودعم المنتج الوطني؛ مشيدا بالإمكانيات المتطورة والخبرات الفنية التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف طلعت ان هذا التعاون سيسهم في الدفع بعمليات تنفيذ خطة تطوير البريد المصري بما يتواكب مع الدور الحيوي الذي يقوم به كأحد المنافذ المقدمة لخدمات مصر الرقمية؛ بالإضافة إلى دوره في تعزيز الشمول المالي عبر مكاتبه الممتدة على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال الفريق عبدالمنعم التراس أنه تم بحث تطوير الخدمات البريدية من خلال تدبير احتياجات هيئة البريد؛ مشددا على تعميق التصنيع المحلي واستغلال كافة الطاقات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتلبية كافة الاحتياجات لهيئة البريد بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية، مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة.

هذا وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية؛ حيث ستقوم الهيئة العربية للتصنيع بموجب البروتوكول بتلبية متطلبات الهيئة القومية للبريد ومنها على سبيل المثال المتعلقة بتدبير احتياجات الهيئة القومية للبريد من نقاط البيع الالكترونية (POS)، وتصنيع ماكينات ATM، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم والتكنولوجيا الحديثة وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك مختلف أنواع التجهيزات، والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظام موفر المياه الذكي فضلا عن تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية والهندسية ورفع الكفاءة والصيانة للمباني والمنشآت.

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وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ، موضحا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق رؤية هيئة البريد وتنفيذ خططه الاستراتيجية للتحول إلى مؤسسة تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات البريدية للارتقاء بخدماته وتوسيع قاعدة عملائه.

بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والبريد لتصنيع 50 سيارة بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM

بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والبريد لتصنيع 50 سيارة بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM

بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والبريد لتصنيع 50 سيارة بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM