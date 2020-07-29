شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس المسؤول عن جائحة Covid-19 انتشر بين الخفافيش منذ 70 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن الفيروس التاجي الذي تسبب في الوباء الحالي وسبب وفاة أكثر من 650 ألف شخص حول العالم ربما تطور لأول مرة في الخفافيش عام 1948، حيث قام الأكاديميون بهذا الاكتشاف كجزء من مشروع بحثي للتحقيق في أصول الأجداد لفيروس سارس - CoV - 2 ، الذي يسبب Covid-19.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية قام العلماء بقيادة جامعة ولاية بنسلفانيا بمقارنة العامل الممرض المسبّب للتلوث بأقرب أقاربه في الخفافيش، وحددت الأبحاث السابقة خفافيش حدوة الحصان كمستودع للفيروسات التاجية والمصدر الأصلي المحتمل لـ SARS-CoV-2.

من الصعب تتبع تطور الفيروس عبر الزمن ، لأن الفيروسات التاجية غالبًا ما تشارك المعلومات الوراثية وتتحول في عملية تسمى إعادة التركيب.

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ومع ذلك ، وجد الباحثون ثلاثة أقسام من المعلومات الجينية للفيروس ، والتي يبدو أنها لم تتأثر بإعادة التركيب، يكشف تحليل هذه الأقسام عن إصابة SARS-CoV-2 وأقرب قريب لها في الخفافيش ، يُدعى RaTG13 .

كما توصلت دراسة حديثة إلى أن الفيروس الذي يتسبب في الإصابة بـ Covid-19 ، وهو السارس- CoV-2 ، تطور بعد اندماج عدة فيروسات تاجية مختلفة في واحد، وتوصل العلماء إلى الاستنتاج أثناء محاولتهم فهم التاريخ التطوري للفيروس التاجي في محاولة للمساعدة في صنع لقاح.

ويقول الباحثون من معهد فرانسيس كريك في لندن إن اكتشافهم لا يساعد على توضيح أصل الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

لكن هذا البحث الأخير يشير بالفعل إلى أن الفيروس تطور بمرور الوقت بشكل طبيعي ، ولم يكن من صنع الإنسان، وصدت الصين مرارا الاتهامات بأن الفيروس التاجي تم إنشاؤه في مختبر في مدينة ووهان ، حيث بدأ الوباء في ديسمبر.

وقد اعترض مسؤولو منظمة الصحة العالمية على المزاعم عدة مرات ، قائلين إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي الجديد تم إنشاؤه في المختبر، لأن العلماء درسوا ثلاثة أقسام من الحمض النووي ، حصلوا على ثلاثة تواريخ مختلفة عندما اختلف الفيروس عن سلالة أجداده من فيروسات ساركوبيا ، وهي المجموعة الفرعية من فيروسات التاجية التي ينتمي إليها السارس- CoV-2.