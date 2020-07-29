شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الكلاب البوليسية تستطيع كشف عدوى فيروس كورونا بدقة 94 ٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الكلاب حاسة شم حادة، حيث يوجد لديهم ما يصل إلى 300 مليون مستقبل حاسة للشم، مقارنة ب 6 ملايين في البشر، مما يجعل مستقبلات الرائحة الخاصة بهم أقوى بـ 10000 إلى 100000 من البشر.

الجزء من دماغ الكلب المخصص لتحليل الروائح ، بشكل نسبي ، أكبر 40 مرة من البشر، لذا يمكن للكلاب البوليسية المدربة الكشف عن أمراض مثل الملاريا والسرطان وحتى العدوى الفيروسية.

الآن ، كشف فريق من الباحثين الألمان في جامعة الطب البيطري هانوفر والقوات المسلحة الألمانية وكلية الطب في هانوفر، أن الكلاب يمكن أن تميز بين عينات اللعاب البشرية المصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد 2 ( كورونا- CoV - 2) و عينات غير مصابة بنسبة نجاح إجمالية 94 %، وتم نشر بحثهم في مجلة BMC Infectious Diseases.



الكلاب البرولسية والكشف عن كورونا

للوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها ، درب الفريق 8 كلاب الكشف على شم عينات المصابين بكورونا- CoV - 2 لمدة أسبوع واحد، ويهدف التدريب إلى تحفيز قوة الشم لدى الكلاب للكشف عن إفرازات اللعاب أو القصبة الهوائية للمرضى المصابين في دراسة عشوائية مزدوجة التعمية والتحكم فيها.

استنشقت الكلاب المدربة لعاب أكثر من 1000 شخص سواء كانوا أصحاء أو مصابين بالفيروس، وتم توزيع عينات مرضى التاجية (COVID-19) بشكل عشوائي.

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خلال الدراسة ، حققت الكلاب متوسطًا إجماليًا للكشف عن 94 % مع 157 مؤشرًا صحيحًا للرفض الإيجابي ، 792 رفضًا سلبيًا ، و 33 مؤشرًا غير صحيح للرفض السلبي أو غير الصحيح لـ 30 عرضًا إيجابيًا للعينة.

ووفقا للباحثين "تشير هذه النتائج الأولية إلى أن كلاب الكشف المدربة يمكن أن تحدد عينات إفراز الجهاز التنفسي من المصابين بالمستشفى والمصابين سريريًا بكورونا CoV-2 عن طريق التمييز بين العينات من المرضى المصابين والحالات السلبية.

تمييز الرائحة بدقة وأكد الفريق على أن الكشف الدقيق والسريع عن المصابين بفيروس - CoV - 2 أمر حاسم بالنسبة للبلدان لاحتواء انتشار الوباء، حيث تشير نتائج البحث إلى أنه يمكن تدريب الكلاب في حوالي أسبوع واحد للتمييز بين عينات الأشخاص المصابين وغير المصابين بفيروس CoV - 2.

يعتقد الباحثون أن الكلاب يمكنها اكتشاف عينات مصابة لأن الأشخاص المصابين يصابون بتغيرات في عمليات التمثيل الغذائي، وقالت مارين فون كويكريتز-بليكويدي أستاذة الجامعة التي أجرت الدراسة في مقطع فيديو "نعتقد أن الكلاب يمكنها اكتشاف رائحة معينة للتغيرات الأيضية التي تحدث في هؤلاء المرضى."

يأمل الفريق في إمكانية استخدام هذه الطريقة وسط الوباء للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس وتقليل عدد الحالات التي تجاوزت الآن 16.66 مليون عبر 188 دولة ومنطقة.

ظهر استخدام كلاب الكشف لأول مرة في تشيلي، و يتم تدريب كلاب الشرطة على تحديد المصابين ، حتى في المراحل الأولى من المرض.