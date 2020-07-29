شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشترى عقار ريميديسيفير لعلاج كورونا يكفى 30 ألف مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت على شراء كمية محدودة من دواء فيروس كورونا COVID-19 ، ريميديسيفير من شركة الأدوية الأمريكية "جيلياد"، لتلبية احتياجات المرضى الأوروبيين على المدى القصير، وتأمل في ذلك أن تكون قادرة على طلب المزيد في وقت لاحق، وذلك وفقا لما ذكره موقع جيلياد.

وقالت الاتحاد الأوروبى، إن عقار" ريميديسيفير" المضاد للفيروسات هو الدواء الوحيد المصرح به حتى الآن في الاتحاد الأوروبي لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة من فيروس كورونا COVID-19 ، ولكن تم شراء جميع الكميات المتاحة تقريبًا بالفعل من قبل الولايات المتحدة.

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وقالت المفوضية في بيان لها، إن المفوضية الأوروبية وافقت على دفعت 63 مليون يورو (74 مليون دولار) لشراء جرعات كافية لعلاج نحو 30 ألف مريض من عقار ريميديسيفير، كما وقعت الولايات المتحدة صفقة مع جيلياد في يونيو لأكثر من 500 ألف جرعة علاج، والتي تمثل معظم إنتاج الشركة حتى سبتمبر، حيث يبدو أن السعر الذي دفعه الاتحاد الأوروبي يتماشى مع أسعار الصرف في نهاية يونيو، عندما حددت شركة جيلياد سعرًا قدره 2340 دولارًا لكورس العلاج للمريض الواحد للدول الأكثر ثراءً.وأشارت شركة جيلياد، في بيان لها "أن هذا الاتفاق يتفق مع التسعير المعلن عنه سابقا".

وقالت لجنة الاتحاد الأوروبى، إن هذه المجموعة ستعالج "الاحتياجات الفورية فقط"، وأنها تعمل بالفعل على تأمين جرعات جديدة من أكتوبر، لقد تجاوزت معظم الدول الأوروبية ذروة جائحة فيروس كورونا COVID-19 لكن موجة جديدة من الإصابات في الأيام الأخيرة دفعت البلدان إلى إعادة فرض القيود.

في حين أن عدد حالات دخول المستشفيات في ارتفاع في أوروبا، فإنها لا تزال أقل بكثير من ارتفاع تفشي المرض في مارس وأبريل، عندما اكتظت العديد من المستشفيات بمرضى فيروس كورونا.