شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. ما هى اختبارات تشخيص سكرى الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب سكري الحمل في ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي ويحدث هذا المرض أثناء الحمل فقط، وعادة ما يختفي بمجرد ولادة طفلك تعاني النساء المصابات بسكري الحمل من ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي لأن أجسامهن تصبح مقاومة للأنسولين ينظم هرمون الأنسولين نسبة السكر في الدم، وهناك عدد من الاختبارات التي تجرى لتشخيص سكري الحمل، نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع niddk.

اختبارات تشخيص سكري الحمل

وقد تخضع النساء الحوامل لاختبار تحدي الجلوكوز أو اختبار تحمل الجلوكوز الفموي أو كليهما تُظهر هذه الاختبارات مدى جودة معالجة جسمك للجلوكوز.

اختبار تحدي الجلوكوز

إذا كنتِ حاملًا ويفحصك طبيبك بحثًا عن سكري الحمل ، فقد تتلقى أولاً اختبار تحدي الجلوكوز ويسمى ايضاً اختبار فحص الجلوكوز.

في هذا الاختبار، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بسحب دمك بعد ساعة واحدة من شرب سائل حلو يحتوي على الجلوكوز لا تحتاجين للصوم لهذا الاختبار.

إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا للغاية - 135 إلى 140 أو أكثر - فقد تحتاجين إلى العودة لإجراء اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم أثناء الصيام.

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اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم (OGTT)

يقيس OGTT الجلوكوز في الدم بعد الصيام لمدة 8 ساعات على الأقل ألتشخيص سكري الحمل ، ستحتاج إلى سحب دمك كل ساعة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم في أي وقت أو أكثر من اختبارات الدم خلال OGTT - الصيام ، ساعة واحدة ، ساعتان أو 3 ساعات- يعني أنك مصاب بسكري الحمل

يمكن لأخصائي الرعاية الصحية أيضًا استخدام OGTT لتشخيص مرض السكري من النوع 2 ومرض السكري عند الأشخاص غير الحوامل.

يساعد OGTT المتخصصين في الرعاية الصحية على اكتشاف مرض السكري من النوع 2 ومرض السكري بشكل أفضل.

ومع ذلك ، فإن OGTT هو اختبار أكثر تكلفة وليس من السهل تقديمه.

لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني ومرض السكري ، سيحتاج أخصائي الرعاية الصحية إلى سحب الدم بعد ساعة واحدة من شرب السائل الذي يحتوي على الجلوكوز ومرة ​​أخرى بعد ساعتين.