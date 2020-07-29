شكرا لقرائتكم خبر عن فشل عقار مستخدم كدواء لالتهاب المفاصل فى علاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة السويسرية "روش" اليوم الأربعاء، إن محاولة روش لإعادة تجهيز دواء التهاب المفاصل الروماتويدي أكتيمرا Actemra / RoActemra لعلاج المرضى الذين دخلوا المستشفى المصابين بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا COVID-19 فشلت في التجربة الأخيرة، وفقا لما ذكره موقع روش.

وقال الموقع، أطلقت روش تجربة على 330 مريضًا في مارس، حيث انضمت إلى شركات أدوية أخرى تسعى إلى إعادة استخدام الأدوية الحالية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وأضافت روش، "إن تجربة COVACTA لم تؤد الى تحسين حالة المرضى في التجارب السريرية لمرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا COVID-19، أو خفض الوفيات الناتجة عن المرض.

تأتي الأخبار بعد دراسة إيطالية أظهرت أن دواء أكتيمرا فشل في مساعدة المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي COVID-19 في المراحل المبكرة.

وأضاف الموقع ،أنه بالنسبة لمرضىCOVID-19 الذين يحتاجون إلى علاج فعال لفيروس كورونا، فإن أخبار اليوم مخيبة للآمال.

وأكد الموقع، تتسابق شركات الأدوية لتطوير العلاجات ضد جائحة فيروس كورونا COVID-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 660 ألف شخص.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي إن حوالي 150 شركة تعمل على اللقاحات، على الرغم من أنه لا يمكن توقع استخدامها حتى أوائل عام 2021.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشركات إيجاد طرق لاستخدام الأدوية الموجودة لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19

على سبيل المثال ، قامت شركة Glenmark جلينمارك الهندية بتجربة دواء فافيبريفير favipiravir المضاد للأنفلونزا على المرضى الذين يعانون من عدوى خفيفة إلى متوسطة، كما قامن شركة روش باختبار عقار اكتيمرا Actemra ممزوجًا بالعقار المضاد للفيروسات التابع لشركة جيلياد" Gilead "، "ريميديسيفير "والذى يعمل بشكل أفضل في علاج الالتهاب الرئوي الشديد الناتج عن فيروس كورونا COVID-19 .

حتى الآن، ثبت أن ريميسيديفير يساعد على تسريع الشفاء لمرضى فيروس كورونا COVID-19 ، في حين أن عقار ديكساميثازون الستيرويد العام الأقدم في تجربة بقيادة بريطانية خفضت معدلات الوفيات بحوالي الثلث بين المصابين بأشد الإصابات.

وقال روش، إن تعاون جيلياد مستمر وسيستمر في دراسة كيفية استخدام أكتيمرا لعلاج الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا بـ COVID-19. لكنها لن تقدم طلبًا للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدام الدواء بمفرده ضد فيروس كورونا.

وأضاف متحدث باسم روش، إن المفوضية الأوروبية كانت قد أبرمت صفقة مع روش لتأمين إمدادات اكتيمرا.