شكرا لقرائتكم خبر عن طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجى والتقاطه من الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأشخاص طوال القامة خطرًا أكبر للإصابة بـ Covid-19 ، وفقًا لبحث يضيف وزنًا على النظرية القائلة بأن المرض ينتقل عن طريق الهواء، حيث أظهرت بيانات من 2000 شخص في المملكة المتحدة أن الرجال الذين تزيد أطوالهم عن 180 سم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي مرتين .

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية النساء أيضا لديهن احتمالات أعلى إذا كن أطول من 180 سم، ولكن كان هناك عدد قليل جدًا في الدراسة، وكانت النتائج غير موثوقة، وقال الباحثون إن النتائج لا تعني بالضرورة أن الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة وراثيا للعدوى.

وبدلاً من ذلك ، يعتقد الفريق أن النتائج تشير إلى أن Covid-19 ينتشر عبر جزيئات دقيقة تسمى الهباء الجوي التي تبقى في الهواء بعد الزفير، وقال العلماء إن الأشخاص الأطول لن يكونوا معرضين لخطر أكبر إذا انتشر الفيروس بشكل رئيسي من خلال العطس أو السعال ، مما ينتج قطرات أكبر تسقط على الأرض بسرعة.

استبعد مسؤولو الصحة حتى الآن أن Covid-19 محمول جوا، لكنهم اعترفوا مؤخرًا أنهم يراجعون "الأدلة الناشئة" على ذلك.

أظهر مسح شمل 2000 شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن خطر Covid-19 يتضاعف للأشخاص الذين تزيد اطوالهم عن 180 سم ، وتم تحليل نتائج المسح من قبل فريق من علماء البيانات في المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة ، بقيادة خبراء في جامعة أكسفورد.

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نظرت الدراسة في مجموعة من العوامل الشخصية وذات الصلة بالعمل والتي قد تؤثر على خطر الإصابة بالسارس-كوف -2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد 19، سُئل المستجيبون عن وضعهم الوظيفي ، ودخلهم ، وكيف يسافرون للعمل ، إذا كانوا يعيشون مع أشخاص آخرين وما إذا كانوا اجتماعيًا كثيرًا من بين عوامل أخرى.

من بين 2000 شخص شملهم الاستطلاع - بما في ذلك 1000 في المملكة المتحدة و 1000 في الولايات المتحدة ، كان طول 339 شخصًا أكثر من 180 سم.

أظهر التحليل الذي لم يتم فحصه من قبل زملائه العلماء أن الأشخاص الأطول كانوا أكثر عرضة لـ Covid-19

في المملكة المتحدة ، واجه الرجال والنساء أكثر من ضعف خطر الإصابة بـ Covid-19 مقارنة بالذين تقل أعمارهم عن ستة أقدام، كانت الاحتمالات أقل قليلاً في الولايات المتحدة بالنسبة للرجال ولكنها مرتفعة للغاية بالنسبة للنساء - الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بتسع مرات.

يمكن تفسيره بعوامل أخرى مثل الرجال الأكبر حجمًا الذين يعملون في البناء ، حيث قد يكونون أكثر عرضة للخطر، وارتبط الارتفاع سابقًا بتطور أمراض مثل الخرف وعدم انتظام ضربات القلب ، والتي يعتقد العلماء أنها قد تكون بسبب المتغيرات الجينية أو هرمونات النمو.

لكن في هذه الدراسة ، لم يقترح الباحثون أن الأشخاص القُصّر كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19 بسبب بيولوجيتهم، وتدعم النتائج النظرية القائلة بأن جزيئات الفيروس التاجي الدقيقة المنبعثة من الزفير والتحدث قد تستمر في الهواء لساعات.