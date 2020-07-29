4 طرق تدليك سهلة لتفتيت الدهون وإزالة الكرش في أيام

لا شكّ في أن الحصول على بطن مسطح وحرق الدهون وإزالة الكرش تشكل هاجساً لدى عدد كبير جداً من النساء. وهذا ما تفرضه متطلبات الموضة والجمال والأناقة. وهكذا تقرر الكثيرات اتباع حميات قاسية في معظم الأحيان، ما يشعرهن بالتعب وبعدم القدرة على المتابعة. لكن لتجنب ذلك من الأفضل أن يتبعن 4 طرق لتدليك منطقة البطن تعادل في تأثيرها وقدرتها على نسف الدهون كل أنواع الرجيم. 1 التدليك الدائري للتخلص من دهون البطن وانتفاخ الكرش والحصول على بطن مسطح، من الضروري العمل على تعزيز حركة الأمعاء وعملية الهضم. ولهذه الغاية يجب تدليك كل منطقة البطن بواسطة حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة. لكن من الأفضل فعل ذلك بعد اتباع هذه الخطوات: اختاري مكاناً هادئاً. تمددي على ظهرك، إطوي ركبتيك وضعي وسادة تحت مؤخرتك.

أفركي يديك لتصبحا لينتين قبل أن تبدئي عملية التدليك. 2 تدليك السرّة للحصول على أفضل نتيجة، أي لإزلة الكرش والتخلص من دهونه خلال وقت قصير وبفعالية، ننصحك بتطبيق تقنية تدليك السرة. تمددي كما في الرقم 1 وضعي كامل راحتي يديك بشكل أفقي على مسافة 3 أصابع أسفل سرتك.

إضغطي على هذه المنطقة بواسطة أصابعك بلطف.

دلكيها مع شدها بلطف من الداخل إلى الخارج وتنشقي الهواء ثم أخرجيه.

كرري هذه الحركة 3 مرات. خذي قسطاً من الراحة ثم قومي بها 3 مرات إضافية. Advertisements 3 تدليك أعلى الحوض يمكن تدليك منطقة الحوض أسفل جانبي البطن أن تساعد على حرق دهونه أيضاً بطريقة سهلة. ولهذه الغاية عليك أن تتبعي هذه الإرشادات. ضعي راحتيّ يديك في المنطقة الواقعة بين أسفل البطن وعظم الحوض.

إضغطي بواسطة أصابعك على هذه المنطقة مع التنفس.

كرري هذه الحركة 5 مرات من كل جانب. 4 تدليك أسفل الحوض إضغطي بواسطة راحتيّ يديك على عظمتيّ الحوض الأيسر مع تنشق الهواء ونفخ بطنك ثم إعادتها إلى وضعيتها الأساسية.

كرري هذه الحركة 4 مرات ثمّ قومي بعملية التدليك نفسها على أسفل الحوض الأيمن.

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