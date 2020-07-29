8 أنواع من العدوى يمكن أن تتعرض لها النساء الحوامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - جدول المحتوى

1.متى يفشل الجسم في الدفاع عن عدوى الحمل؟

2.لماذا الحمل يجعل السيدة أكثر عرضة للعدوى؟

3.الاحتياطات والعلاج اللازم اتخاذه حيال عدوى الحمل.



تؤثر بعض أنواع العدوى التي تحدث في هذه الفترة بشكل أساسي على الأمهات الحوامل، في حين أن بعض أنواع العدوى محفوفة بالمخاطر لك ولطفلك. من الناحية العلمية، جسم الإنسان في مرحلة دفاعية دائمة، لحماية الجسم من الأضرار المحتملة من البكتيريا والفيروسات المختلفة التي تحاول الغزو ،من أجل الدفاع، أنت تنتج عدداً من الأجسام المضادة، وبمجرد أن يصل جسمك إلى العدد المحدد المطلوب لفيروس معين، يتم وصفك بـ«المناعة»؛ يتم تقليل احتمال الإصابة بهذه العدوى مرة أخرى إلى حد كبير، ولكن في بعض الأحيان، قد تكون هذه الفيروسات في جسمك غير قادرة على إنتاج أجسام مضادة كافية وتسبب لك العدوى في الحمل، فما هي أنواع العدوى التي يمكن أن تتعرضي لها، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد؛ لتعرفنا أنواع العدوى التي تتعرض لها الحامل.



1.متى يفشل الجسم في الدفاع عن عدوى الحمل؟



عند الإصابة، تغزو الفيروسات الأنسجة، وتتكاثر وتنتج السموم. بعض العدوى الشائعة سببها عوامل مثل الفيروسات، البريونات، البكتيريا، الديدان الدبوسية، القراد، العث، البراغيث، القمل، الفطريات، القوباء الحلقية، الديدان الشريطية، إلخ. تتعقد المشكلة أثناء الحمل، وقد تؤثر العدوى على الجنين.

تصبحين أكثر عرضة للإصابة بعدوى معينة أثناء الحمل، وذلك ببساطة بسبب الضعف بسبب الإرهاق أو حالات أخرى. علاوة على ذلك، قد يؤدي الحمل إلى عدوى خفيفة لمضاعفات خطيرة. تؤدي العديد من هذه العدوى الخطرة إلى الإجهاض والولادة المبكرة والإملاص والتشوهات الخلقية ووفيات الأمهات. لهذا السبب، يجب توخي الحذر المناسب لمنع حدوثها؛ وإذا غزت العدوى بالفعل، فيجب معالجتها على الفور.



2.لماذا الحمل يجعل السيدة أكثر عرضة للعدوى؟

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يؤثر الحمل على الجهاز الفسيولوجي ويحدث الكثير من التغيرات الهرمونية خلال هذه الفترة. وقت الحمل والمخاض والولادة عرضة للعدوى والمضاعفات الأخرى. إليك قائمة بالعدوى أثناء الحمل يجب أن تكوني حذرة بشأنها:

التهاب الكبد B:

التهاب الكبد B هو أكثر أنواع العدوى شيوعاً أثناء الحمل، والذي يصيب الكبد. إذا كنت مصابة، يصبح من المهم للغاية اتخاذ الخطوات الصحيحة لحماية طفلك الذي لم يولد بعد من هذه العدوى. يعد فيروس التهاب الكبد B الحاد أثناء الحمل أحد الأسباب الرئيسية لليرقان في الحمل. تنتشر هذه العدوى من خلال الجماع مع الشخص المصاب، أو من خلال الاتصال المباشر مع الدم المصاب. تؤدي عدوى التهاب الكبد B إلى زيادة معدل الوفيات وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، وبالتالي، من الضروري تحصين هذا الفيروس قبل الحمل.

التهاب الكبد C:

يمكن الكشف عن التهاب الكبد C حيث إن أولى علاماته هي الغثيان. ولكن بما أن الغثيان والقيء علامات على الحمل المبكر، يصبح من الصعب تقييم ظهور هذه العدوى. يمكن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي من خلال العلاجات الطبية أو علاج الأسنان من عيادة حيث يزور المرضى المصابون. إذا كنت حاملة لهذا الفيروس، فهناك فرصة متزايدة لإصابة طفلك.

عدوى المسالك البولية:

عادة ما تحدث عدوى المسالك البولية بسبب البكتيريا من الجلد أو المهبل أو المستقيم التي تدخل جسمك من خلال الإحليل. تبقى هذه البكتيريا في المثانة البولية وتتكاثر، مما يؤدي إلى عدد من المضاعفات. كما يمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل إلى الكليتين وتسبب التهابات خطيرة في الكلى.

الأمراض المنقولة جنسياً:

قد يكون احتمال الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً كبيراً جداً خلال هذه الفترة. الجزء المقلق هو أن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ليس لها أعراض. الشكل الأكثر شيوعاً لهذه العدوى يسمى الكلاميديا. الحصول على اختبار دوري يمكن أن يضمن السلامة.



جدري الماء:

يعتبر جدري الماء نوعاً من العدوى أثناء الحمل، يمكن أن يسبب مضاعفات لك ولطفلك الذي لم يولد بعد. نحو 95 ٪ من المرات، تكون النساء محصنات ضد جدري الماء، بسبب تجربتها مرة واحدة من قبل وليس من المرجح أن تحدث للمرة الثانية. ولكن إذا لم يحصل عليها المرء على الإطلاق، فإن الفرص تزداد. قد تختلف المضاعفات في الجنين، ولكنها قد تؤدي إلى تلف في النمو البدني لطفلك.

الهربس التناسلي:

الهربس التناسلي هو عدوى تناسلية يسببها فيروس الهربس البسيط. قد تصابين به من خلال الاتصال التناسلي مع الشخص المصاب أو من الجنس الفموي. يصاب الشخص المصاب بقرح تناسلية أو بثور مؤلمة خلال المرحلة الأولية. اسألي الطبيب واتخذي الخطوات اللازمة لمنع عدوى الهربس. إذا حدثت العدوى خلال الثلث الأول من الحمل، فيمكن علاجها، ولكن إذا حدثت في النهاية، يفضل إجراء العملية القيصرية لتجنب انتقال المرض إلى طفلك.

الحصبة الألمانية:

تظهر الحصبة الألمانية أعراضاً شبيهة بالإنفلونزا، مثل تقرحات العين الخفيفة، وزيادة درجة الحرارة، وتضخم الغدد الليمفاوية، وما إلى ذلك. إذا التقطت الحصبة الألمانية أثناء الحمل، فقد تؤثر على رؤية طفلك وسمعه. قد تؤدي أيضاً إلى عيوب في الدماغ والقلب.

المجموعة بـالعقديات:

نادراً ما تُرى المكورات العقدية من المجموعة بـعدوى أثناء الحمل، ولكن إذا حدثت في الثلث الثالث أو أثناء الولادة، فقد تشكل مضاعفات مختلفة في الطفل. من الأفضل إجراء فحص طبي منتظم خلال الفترة الخاصة بك.



3.الاحتياطات والعلاج الواجب اتخاذها حيال عدوى الحمل



قومي بتحصين نفسك ضد الالتهابات قبل الحمل.

- تابعي الأعراض وقومي بإجراء الفحص بشكل منتظم.

- تجنبي الاتصال الجنسي مع شريكك إذا كان مصاباً.

- تأكدي من أن طبيبك لا يستخدم الأدوات والمحاقن التي تم استخدامها سابقاً على شخص مصاب.

- عند المناعة المنخفضة يجب البقاء في حالة تأهب. يمكنك القيام بذلك عن طريق غلي الأطعمة في درجة حرارة عالية، وشرب الماء النظيف، وغسل اليدين جيداً بعد لمس الحيوانات، وما إلى ذلك.

- اختاري نوعاً من المضادات الحيوية المضادة للبكتيريا والتي ستعمل بشكل أفضل ضد البكتيريا المحددة التي تسببت في الإصابة بالعدوى أثناء الحمل.

- إذا كنت تعانين من التهاب المسالك البولية، فاشربي كمية وفيرة من الماء. إذا استمرت العدوى لأكثر من يومين، فاستشيري طبيبك على الفور.

