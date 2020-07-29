الولادة في الأسبوع 33 من الحمل..كل ماتريدين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - حامل وولادة في الأسبوع 33...طفلك في طريقه للخروج بعد فترة قصيرة، بضعة أسابيع أخرى وتحدث الولادة... جاء وقت الاستعداد والتحضير للولادة، لكن ما حدث أنك في حالة ولادة في الأسبوع 33 من الحمل، ليقفز في رأسك عدد من الأسئلة؛ هل من خطورة على المولود؟ هل ستكون الولادة آمنة؟ ماذا عن حالتي الصحية! معنا الدكتور عبد الحميد ألسبيلي أستاذ أمراض النساء والولادة بالجامعة ليجيب ويوضح.

أسباب الولادة في الأسبوع 33

الحمل بأكثر من طفل واحد

تهيج الرحم، أو عدم قدرة عنق الرحم على الحفاظ على سلامة الطفل

المشكلات المتعلقة بالمشيمة التي قد تستلزم فصل الطفل في وقت مبكر عن المعتاد

الإصابة بتسمم الحمل والأنيميا والنزيف الحاد. وجود تشوهات خلقية في الرحم. الإصابة بمرض يتسبب في دخول الجسم في حالة ولادة مبكرة

معاناة الأم من التهابات في مجرى البول

علامات الولادة في الأسبوع 33

الشعور بانقباضات شديدة وتكون مصحوبة بـتوسع في عنق الرحـم. الشعور بآلام مبرحة في الظهر

خروج إفرازات سائلة من المهبل مثل الماء، وهي علامة على انفجار كيس الجنين

مخاطر الولادة

صعوبة التنفس من أكبر المشاكل التي يواجهها المولود نتيجة عدم اكتمال نمو الرئتين.

خلل في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. كما قد يصاب الطفل بارتفاع الصفراء بعد الولادة.

مشاكل في التغذية كصعوبة الرضاعة. يتم التعامل مع هذه الحالة بوضع الطفل في الحضانة والاهتمام الفائق به.

مخاطر الأطفال المولودين في الأسبوع33..الوزن

الطفل المولود في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، عادة ما يكون وزنه من 1.5 إلى 3 كيلوغرامات، ويحتاج الأطفال الذين يقل وزنهم عن2 إلى 2.5 كيلوغرام إلى إجراءات مكثفة لإبقائهم على قيد الحياة حتى يصلوا إلى الوزن المحدد

الوزن بعامة علامة على الدهون الموجودة في جسم الطفل، التي تُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على درجة حرارة الجسم آمنة خارج الرحم، ويجب هنا استخدام أجهزة التدفئة المشعة، والحاضنات، والأسرة الكهربائية لضمان بقاء الطفل دافئاً طوال الوقت، وبمجرد أن يزداد زيادة كافية، يمكن إزالتها عن الطفل

نصائح لتجنب الولادة المبكرة

التزام الراحة بداية من الأسبوع 33 من الحمل، وخصوصاً إن كانت الحامل بنيتها ضعيفة وتجنب أي نوع من الرياضيات العنيفة.

الالتزام بالعلاج المناسب إذا كانت الحامل تعاني من إحدى الحالات المرضية المرتبطة بالحمل كالإصابة بالأنيميا.

الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة خلال فترة الحمل...تناول بعض الأدوية التي تخفف من الانقباضات قبل الأسبوع الـ34؛ حتى يكون هناك فرصة للجنين؛ كي يكتمل نموه بقدر أكبر وبشكل جيد

مخاطر متعلقة بالتغذية

لا بد أن يكسب الطفل وزناً في أسرع وقت ممكن؛ فإن التغذية هي الشيء الرئيس الذي يجب الاهتمام به، رغم أن الأطفال المولودين قبل أن يتم الحمل عمر 34 أسبوعاً غير قادرين على مص الثدي بصورة فعالة

إضافة إلى استبعاد إمكانية التغذية بالفم؛ لأن عدم القدرة على الرضاعة يؤثر على العملية الهضمية، وقد تؤدي التغذية بالفم إلى عسر الهضم، ومزيد من المضاعفات، في هذه الحالة يكون أنبوب التغذية هو السبيل الوحيد لحصول الطفل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، وهذا الأنبوب يصل مباشرة إلى معدة الطفل، أو قد يكون عن طريق الوريد أيضاً

المخاطر المتعلقة بالنمو

علمياً جزء كبير من نمو الطفل يحدث داخل الرحم... وحتى الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل، يبلغ وزن مخ الطفل 66٪ فقط من وزنه النهائي، بسبب الولادة المبكرة في الأسبوع الثالث والثلاثين، وهذا يعني عدم إتاحة الفرصة للمخ لاستكمال تطوره، مما قد يؤدي إلى مشكلات سلوكية في وقت لاحق من حياته

ماذا يحدث للجنين في هذا الأسبوع..33؟

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أولاً: علميا تتشكل وتنمو أعضاء وعظام الجنين وعضلاته، وسيصبح جاهزاً للخروج إلى عالمنا بعد القليل؛ الأظافر والشعر قد تتشكلان بالكامل الآن، ولا تزال المشيمة تمد الطفل بجميع المواد الغذائية وبالأكسجين، وهذا لا يمنعه من ممارسة قدراته على التنفس عن طريق شرب السائل الأمينوس

ثانياً: يتطور مخ الجنين بشكل أسرع من أي وقت مضى، ويشكل المزيد من الروابط بين الخلايا العصبية، طفلك الآن لديه القدرة على معرفة الفرق بين النهار والليل، على إدراك بدورة النوم والاستيقاظ الخاصة به والأوقات الخاصة بالأم، كما أن مناعته أقوى من أي وقت مضى، حيث يحصل على أجسام مضادة واقية من دم الأم عبر المشيمة

مضاعفات تصيب الرضيع إذا لم تكتمل رئتاه وهو جنين

غالباً ما يحتاج الأطفال المولودون في الأسبوع 33 من الحمل إلى البقاء في الحضانة لفترة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام في الغالب، قد يحتاجون خلالها لمساعدة بسيطة على التنفس

بينما يحتاجون لمساعدة أكبر في التعويد على المص والرضاعة، ولكنهم في العموم على قدرٍ كافٍ من القوة يؤهلهم لاجتياز هذه المرحلة، واكتساب الوزن والنمو بشكلٍ طبيعي

من المهم جداً أيضاً حصول الطفل على قدرٍ كافٍ من النوم في هذه المرحلة، وأيضاً ملاحظة تفاعلاتهم الطبيعية مع البيئة المحيطة مثل العطس والبكاء والحازوقة ..الزغطة

هل يعيش الجنين الذي يولد في الأسبوع 33؟

لا توجد خطورة على حياة الطفل، إلا أنه توجد بعض المشكلات التي قد يتعرض لها، وأشهرها:

الإصابة بالصفراء: تكون الإصابة بالصفراء لعدم اكتمال نمو وتطور وظيفة الجهاز الهضمي

الإصابة بمتلازمة صعوبة أو عسر التنفس نتيجة لعدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي، لذا يكون الجهاز التنفسي حساساً جداً لأي تغيرات في الضغط الجوي، ما يسبب صعوبة في التنفس

الإصابة بالأنيميا: نتيجة لعدم قدرة الدم على حمل الأكسجين الكافي لتغذية مختلف أجهزة الجسم، وقد يتسبب أيضاً في انخفاض ضغط الدم

توقف التنفس في أثناء النوم: وتحدث أيضاً نتيجة لعدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي

الإصابة بالالتهابات نتيجة العدوى كنتيجة مباشرة لضعف الجهاز المناعي لجسم الطفل

كيف تشعرين في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل؟

التغيرات في وضعيتك، آلام الحوض وآلام أسفل الظهر نتيجة لرحمك الثقيل

لتهدئة آلام الحوض وأسفل الظهر عليك بالحمامات الساخنة، ووضع الكمادات

بحاجة إلى إفراغ المثانة كل نصف ساعة

فحوصات هامة في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل

هي فترة تسارع نمو الجنين، وبالتالي في الأسابيع 32 - 33 يتم إجراء فحص الموجات فوق الصوتية المسمى مراقبة النمو

في هذا الاختبار، تتم مراقبة نمو الجنين اعتماداً على معايير منحنى النمو، كذلك وفقاً لحركات الجنين وكمية السوائل في الرحم، فحص وظائف أعضاء مختلفة للجنين تتغير من يوم إلى آخر.

مع متابعة النمو يتم فحص طول عظمة الفخذ، حجم الأعضاء المختلفة وقياس مستويات مختلفة ووزن الجنين، هذا الفحص لا يهدف إلى تحديد عمر الجنين.

يجب في هذا الأسبوع مواصلة إجراء الفحوصات الروتينية، تقييم وزن الجنين، اختبارات الحمل، تعداد الدم، فحص كمية الحديد في الدم واختبار البول.

ما هو حجم الجنين؟

يكون حجم الجنين عند 33 أسبوعاً في حجم ثمرة البطيخ، ويكون طوله 42 سم من أعلى إلى أخمص القدمين.

يزيد وزن عظامه على 2 كجم بينما تبدأ التجاعيد في جلده بالامتلاء بالدهون باستثناء الجمجمة، والتي تظل مرنة حتى تتمكن من التحرك بأمان عبر قناة الولادة.

مع عدم وجود مساحة في الرحم، سيكون هناك عدد أقل من الركلات التي اعتدت عليها في الفترة الأخيرة، لكن لا يزال يتعين عليك الشعور به وهو يتحرك داخل بطنك