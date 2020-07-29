شروط لارتداء الطفل الكمامة في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - حذرت المؤسسات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية من وضع الأقنعة على وجوه الأطفال والرضع تحت سن عامين بسبب خطر الاختناق. وإذا تجاوز هذا العمر فعند اصطحابك طفلك للعب في العيد، كيف تجعلينه يرتديها وهو يشعر بالسعادة؟



قد يظهر الأطفال أعراضًا أخف إذا أصيبوا بالفيروس، لذلك يكون من الأفضل أن يرتدوا أقنعة لتقليل خطر نقلها إلى الآخرين. كما أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بالعدوى وكذلك انتشار العدوى مثل البالغين. وحسب رأي الدكتور، أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، فإنه من الأفضل إبقاء الأطفال في المنزل قدر الإمكان خصوصاً الذين يعانون من أعراض مثل الحمى والسعال وسيلان الأنف وأعراض الجهاز الهضمي، وذلك لمنع انتقال الفايروس للآخرين. وإذا كنت تشكين في أن طفلك مصاب بـ COVID19 ، فتجب مراجعة الطبيب.



إذا كنت بحاجة إلى إخراج طفلك من المنزل فاتبعي الآتي:

1 – اشرحي له بلغة مبسطة مدى حاجته لارتداء القناع. وأخبريه قصصاً عن الجراثيم حيث يتوافر الكثير منها في المكتبات.



2 - اشرحي له أن ارتداء قناع الوجه هو القاعدة الآن. على سبيل المثال، "من المعتاد ارتداء حذاء بالخارج وفي الوقت الحالي، من المعتاد ارتداء قناع للوجه عندما نذهب لزيارة الطبيب".



3 - حاولي أيضًا أن تجعليه يفهم أنه بمجرد ارتداء القناع، عليه ألا يحاول لمسه أو لمس وجهه.



4–علميه أن الطريقة التي تحميه هي تغطية الأنف والفم بإحكام وتمتد من الأذن إلى الأذن. وعندما تكونين في المنزل، قومي بتعليمه إزالته من الخلف وتجنبي لمس السطح الخارجي الذي قد يكون ملوثًا.



5 – نظراً لعدم توافر الكمامات الطبية (الماسك الجراحي) بشكل كبير دعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى استخدام أقنعة القماش في الأماكن العامة، مع غسلها كل مرة بعد ارتدائها وهي مصنوعة من الأقمشة القطنية المريحة ومتعددة الطبقات وتتغطي الفم والأنف جيداً ويجب غسلها في درجة حرارة عالية وتجفيفها جيداً. لكن اعلمي أن نسبة حمايتها أقل وتخلصي من أقنعة الورق بعد كل ارتداء، ولا تعيدي استخدامها.



6 – احرصي على بقاء طفلك على بعد 2 متر على الأقل عن الآخرين، وتجنبي الاتصال بالأشخاص المرضى، وعلميه غسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة، واستخدام معقم اليدين إذا لم يتوفر الماء والصابون.



7 - إذا كان طفلك يعتبر عرضة للعدوى بسبب حالته الصحية، فمن المهم طلب المشورة من اختصاصي طبي حيث سيحتاج إلى احتياطات خاصة، عند اصطحابه خارج البيت.



8 – ضعي طفلك أمام المرأة الكبيرة وقفي بجانبه وحاولي التحدث عن الكمامة وكيف تبدو.

Advertisements



9 – ضعي قناعاً على لعبة الدب المحشو الذي يفضله طفلك.



10 – قومي بتزيين الأقنعة القماشية بحيث تصبح أكثر فرحاً. ودعي طفلك يختار بعض الملصقات!



11 –أعرضي لطفلك صور لأناس آخرين يرتدون القناع.



12 –ارسمي قناعاً على وجه شخصية كرتونية يحبها.



13 - تدربي على ارتداء غطاء الوجه في المنزل لمساعدة طفلك على التعود عليه.ثم ضعي القناع الخاص بك أولاً. بعدها ضعيه على وجه طفلك.



14 - إذا كان طفلك يواجه صعوبة في وضع القناع بشكل دائم وأنتما خارج البيت، فابحثي عن مكان آمن لطفلك لأخذ استراحات منه.



15 – شاركي طفلك إحساسه إذا كان رافضاً لارتداء القناع، وقولي له "من المحبط أن نرتدي أقنعة" ، أو "أنا حزينة أيضًا لأننا يجب أن نفعل ذلك".



16 - دعيه يعرف أنه حتى عندما يكون فمه مغطى، فإن عينيه لا تزالان تظهران، وسيتمكن الناس من التعرف عليه. حيث يمكن للأشخاص أن ينظروا إلى عينيه لمعرفة شعوره سعيدًا أو حزينًا أو مرتبكًا أو قلقًا.