تجربتي المميزة مع رجيم العسل والماء لإنقاص الوزن في 6 ايام 

قررت التحدث عن تجربتي مع رجيم العسل والماء لأنها مميزة وساعدتني على خسارة الوزن والدهون التي كانت تتجمع في مناطق مختلفة من جسمي في مدة قصيرة. لم أتوقع ذلك عند بدء تطبيق الرجيم والاهم انني تعرفت على انواع مختلفة منه مثل رجيم العسل والماء الدافئ ورجيم العسل والماء والقرفة. ولاحظت انه من السهل اتباع كل منهما وان هذا لا يسبب الشعور بالحرمان. لكن يجب الانتباه بعد ذلك الى تناول الطعام الصحي من دون نسيان ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



تفاصيل رجيم الماء والعسل



اهم ما توصلت اليه من خلال تجربتي مع رجيم الماء والعسل هو انه من اكثر انواع الرجيم سهولة والاقل ضرراً. فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم كما انه يزوده بالرطوبة التي يحتاج اليها. لكنني تنبهت الى ضرورة عدم اضافة كمية كبيرة من العسل لأن هذا يمكن ان يؤدي الى نتيج عكسية اي الى زيادة الوزن. ولهذا اكتفيت بملعقة صغيرة اضفتها يومياً الى كوب من ماء الشرب.



فوائد الرجيم



قبل ان اطبق هذا الرجيم دفعني الفضول الى التعرف على فوائده ووجدت انها كثيرة.

- يعززالشعور بالشبع وهذا ما يدفع الى تناول كميات اقل من الطعام خلال الوجبات الاساسية.

- يحتوي على الكثير من الخصائص التي تحفز عملية حرق الدهون في الجسم والتي تمده بالطاقة.

- يعتبر غنياً بالمكونات والمغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم للقيام بوظائفه مثل المعادن والفيتامينات.

- يساهم في تليين الامعاء. ولهذا انصح باتباعه الاشخاص الذين يعانون من الامساك.

- يمد الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار. وبالفعل كنت اشعر بالكثير من النشاط بعد تناول العسل والماء.

- يقوي مناعة الجسم لأنه يساعده على محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة.

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تفاصيل الرجيم



اذاً كما قلت سابقاً عرفت انه يمكن اتباع هذا الرجيم بطرق مختلفة منها رجيم الماء الدافئ والعسل ورجيم الماء والعسل ومسحوق القرفة.

اختبرت اولاً تجربة الماء الدافئ مع العسل وتقوم هذه الطريقة كما يظهر من اسمها على مزج العسل مع الماء الدافئ. وجربتها بطرق مختلفة وفعالة جداً واضفت احياناً الى المزيج القليل من عصير الليمون او من بودرة القرفة. وبدأت بلمس النتائج المهمة منذ المرة الاولى حيث اصبحت اكثر حيوية ونشاطاً ولم اعد اشعر بالرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام.

وانتقلت بعد هذا الى المرحلة الثانية اي تناول العسل والماء الدافئ مع القرفة وحصلت على نتائج مذهلة. فهذا الرجيم يحسن عملية الهضم ويمنع الاصابة بالامساك كما انه يحرق الكثير من الدهون. وهو ما شعرت به من خلال خسارة الوزن في منطقة البطن والخاصرتين والارداف. كذلك لاحظت انه يساعد على الشعور بالشبع ويمنع "اللقمشة" في الفترة الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. وهكذا فإنه من افضل الطرق لاستعادة الرشاقة في مدة قصيرة.

برنامج الرجيم



اذاً كما اصبح الجميع يعلم قمت بشرب كوب يحتوي على الماء الدافئ وملعقة صغيرة من العسل يومياً في الصباح قبل حلول موعد الفطور. وكررت الامر نفسه في المساء قبل الذهاب الى النوم. اما خلال ساعات النهار فاتبعت هذا البرنامج الذي يقوم على تكرار الوجبة نفسها 4 مرات يومياً لمدة لا تزيد على 6 ايام.

- قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة مع مربى خفيف، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، 3 ملاعق صغيرة من العسل.

- أو قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز الاسمر، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم، كوب من قطع الخيار، كوب من القهوة او الشاي من دون دسم.

كررت هذين البرنامجين لمدة 6 ايام متواصلة وقررت الحصول على استراحة في اليوم السابع. لكنني حرصت على عدم تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكر وعلى تناول العشاء قبل الساعة 7 مساء. وهكذا اصبحت تجربتي مع رجيم الماء والعسل من اكثر تجارب انقاص الوزن التي اختبرتها سهولة وفائدة.