شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالة منة ومى.. أشهر عمليات فصل ناجحة للتوائم الملتصقة فى مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر العديد من عمليات فصل التوائم الملتصقة الناجحة، واشتهرت مستشفيات عديدة بهذا الأمر، وجاءت قصة "منة ومي" التوأم الملتصق من الرأس لتلقي بالضوء على قضية التوائم الملتصقة في مصر، مرة أخرى وذلك بعد أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدة الطفلتين، في هذا التقرير جمعنا أبرز عمليات فصل التوائم الناجحة في مصر والعالم.





أولاً: أبرز عمليات فصل ناجحة للتوائم الملتصقة في مصرأحمد ومحمد أنجح عملية فصل لتوأم من الرأس

أجرى الأطباء عملية جراحية ناجحة استطاعا خلالها فصل توأم مصري ملتصق من الرأس العملية استمرت لـ 34 ساعة متواصلة بولاية دالاس الأميركية، وكان ذلك عام 2003 ويعيش الطفلان حالياً حياة طبيعية بعد فصلهما.



احمد ومحمد قبل العملية

وقد نجحت عملية الفصل لامتلاك كل منهما مخ منفصل.

عملية فصل ناجحة لتوأم مصري في السعودية

أجريت عملية فصل ناجحة للتوأم المصري "حسن ومحمود" وكانا يبلغان من العمر 10 أشهر، على يد الجراح العالمي عبدالله الربيعة، وزير الصحة السعودي ، وقد استغرقت عملية فصلهما 15 ساعة خلال 8 مراحل بالسعودية.

أول عملية فصل لتوأم ملتصق من العمود الفقري في مصر

عام 2005 شهد عملية فصل ناجحة لتوأم ملتصق من العمود الفقري للطفلتين "هناء وآلاء" على يد فريق طبى مصرى من جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور سامح عبدالحي واستغرقت عملية فصلهما 7 ساعات متواصلة.

نجاح فصل لتوأم ملتصق في الحوض بالإسكندرية

شهدت مستشفى الشاطبي بالإسكندرية في عام 2009 إجراء أول عملية لفصل طفلين ملتصقين من منطقة الحوض، وذلك بعد أن توفي أحد الطفلين مما تطلب سرعة التدخل الجراحي لفصلهما عن بعضهما البعض.

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نجاح فصل توأم ملتصق فى الصدر والبطن

شهدت مستشفى الشاطبى للأطفال بالإسكندرية أيضاً ولادة توأمًا جديدًا فى عام 2014، لطفلين ملتصقين بمنطقة الصدر والبطن، وكانت حالتهما غير مستقرة عند الولادة تبدو عليهما زرقة شديدة ويعانيان صعوبة فى التنفس.

نجاح عملية فصل لتوأم غير مكتمل وملتصق بالعمود الفقري بالمنصورة

في شهر إبريل عام 2020 نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، في فصل توأم غير مكتمل وملتصق بالعمود الفقري في عملية استغرقت 3 ساعات وكان أحد التوأم بصحة جيدة والثاني غير مكتمل وملتصق بالثاني من العمود الفقري وتم فحص التوأم ودخوله للعمليات لإجراء جراحة الفصل وقام الفريق الطبي بفحصه إنقاذ حياة الطفل المكتمل النمو.

مريم وآسيا ونجاح عملية فصلهما عام 2014

-أجرت مستشفى بنها التخصصي، جراحة فصل للتوأم الملتصق "مريم وآسيا"، وكانتا توأم ملتصق من البطن والصدر لكل منهما رئة منفصلة ولهما قلب واحد يعاني من عيوب خلقية.



ايرفينا وبرفينا

ثانياً أشهر عمليات فصل ناجحة حول العالمأول عملية فصل لتوأم ملتصق من الجمجمة عالميا في ايطاليا

في شهر يوليو الجاري أعلنت مستشفى "بامبينو جيزو" للأطفال في إيطاليا إجراءه عمليات ناجحة لفصل طفلتين توأم مرتبطتين عند مستوى الجمجمة والأوردة الدموية وقالت المستشفى "إنها الحالة الأولى في إيطاليا والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأم يتشارك الجمجمة الخلفية بالكامل وهي من الأشكال النادرة والمعقدة جدا لالتصاق الجمجمة والدماغ".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قام الأطباء بفصل إرفينا وبريفينا من جمهورية إفريقيا الوسطى بعد 3 عمليات جراحية دقيقة.

نجاح فصل توأم ملتصق يتشاركان بأنسجة المخ بنيويورك

في عام 2016 شهدت مستشفى بنيويورك نجاح فصل توأم ملتصق الرأس، بعد عملية جراحية استمرت 27 ساعة، والطفلان أنياس وجادون (13 شهرا) كانا يتشاركان في جزء من أنسجة المخ

فصل توأم ليبي

نجح فريق من الأطباء بالسعودية في فصل التوأم الملتصق الليبي أحمد ومحمد عام 2019 وكانا وصلا إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد عملية استغرقت 13 ساعة وكانا ملتصقين في أسفل الصدر والبطن والحوض، ويشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد.