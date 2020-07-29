شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على لقاح سانوفى لفيروس كورونا المحتمل أوائل2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بريطانيا اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا للحصول على ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سانوفى المحتمل لفيروس كورونا COVID- 19 الذي تطوره سانوفي /وجلاكسو (GSK.L) ، وهو رابع اتفاق من هذا القبيل، وذلك وفقا لموقع سانوفى.

وأشار الموقع، إلى أنه لم يتم الموافقة حتى الآن على لقاح لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 659 ألف شخص وأطلق العنان للخراب الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

لم يتم الكشف عن الشروط المالية للاتفاقية، بينما أكد سانوفي وجلاكسو في بيان لهما، أنه يمكن تحقيق الموافقة التنظيمية على لقاحهما بحلول النصف الأول من عام 2021 إذا ظهرت البيانات السريرية إيجابية.

وأشار الموقع، إلى أنها أول صفقة لشركة سانوفى Sanofi وجلاكسو لتزويد بريطانيا بلقاح فيروس كورونا COVID-19 التجريبي، وشدد الوزراء البريطانيون على أهمية تأمين الإمدادات لمجموعة من المرشحين في وقت مبكر.

وقال وزير الأعمال الوك شارما: "الحقيقة هي أنه لا توجد ضمانات، ولكن من المهم أن نضمن الوصول المبكر إلى مجموعة متنوعة من مرشحي اللقاحات الواعدين، لزيادة فرصنا في العثور على لقاح واحد يعمل.

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وأضاف، أنه مع وجود أكثر من 20 لقاحًا في التجارب البشرية لفيروس كورونا، ستثير هذه الخطوة مخاوف من أن الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ستحصل على الجرعات مسبقًا، مما قد يضر بالدول الأكثر فقراً.

في الأسبوع الماضي ، أبرمت بريطانيا صفقات لـ 30 مليون جرعة من لقاح BioNTech/ Pfizer التجريبي، وصفقة مبدئية لـ 60 مليون جرعة من لقاح "فالنيفا" المحتمل لفيروس كورونا.

وقال الموقع، جاء ذلك بعد توقيع اتفاق سابق مع شركة استرازينيكا AstraZeneca للحصول على 100 مليون جرعة من لقاحها المحتمل، والتي يتم تطويره بالشراكة مع جامعة أكسفورد.

وأضاف، أن لقاح سانوفى/ جلاكسو، يجمع بين بروتين الفيروس من سانوفي S-COVID-19 ، وتقنية الوباء المساعدة من جلاكسو GSK ، ومن المتوقع إجراء التجارب السريرية الأولى في سبتمبر، موضحا أن المواد المساعدة هي معززات للكفاءة تلعب دورًا حيويًا في العديد من اللقاحات التقليدية، يستخدم لقاح سانوفى/ وجلاكسو نهجًا مختلفًا عن لقاحات Oxford أكسفورد/ AstraZeneca و فايزر Pfizer / .Biontech

وقالت سانوفي وجلاكسو، إن المحادثات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا لتوريد اللقاح.