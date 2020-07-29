شكرا لقرائتكم خبر عن "فوجى فيلم" تتعاقد مع أمريكا بـ 265 مليون دولار لزيادة إنتاج لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فوجى فيلم اليابانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة منحت عقدا قيمته 265 مليون دولار لمنشأة في تكساس التابعة لشركة فوجي فيلم القابضة اليابانية، لزيادة إنتاج مرشح لقاح ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع فوجى فيلم.

وقالت فوجي فيلم في بيان صحفي، إن الأموال ستسرع عدة أشهر في التوسع المخطط له فى منشأة تكساس بمدينة كوليج ستيشن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع اكتماله هذا الخريف.

وفي الأسبوع الماضي، قالت إحدى الشركات التابعة لشركة فوجى فيلم اليابانيةFujifilm Diosynth ، إنها ستصنع مواد دوائية كبيرة لمرشح لقاح فيروس كورونا لشركة نوفافاكس Novavax .

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وأضافت أنها ستنفق 928 مليون دولار، لمضاعفة طاقتها في منشأة دنمركية تشارك أيضًا في صنع علاجات فيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، بدأت روسيا تجارب لقاح ثانى لفيروس كورونا، حيث تم تطعيم المتطوع الأول يوم أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو، والثاني سيتلقى اللقاح فى 30 يوليو، أو بعد فترة 72 ساعة، والذى يقوم بتطويره مركز أبحاث علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا "فيكتور" رسميًا عن طريق الحقن لخمسة متطوعين، وقد تم تطعيم أول شخص من بين الأشخاص الخمسة بالفعل، وفقا لوكالة تاس الروسية..

وجاء في البيان، أنه سيتم تطعيم المتطوعين الثلاثة الآخرين بعد هذه الفترة، موضحا أنه "ستتم مراقبة صحة المشاركين في التجربة، وأن أول شخص تم تطعيمه يشعر بحالة جيدة.

في وقت سابق، حصل مركز فيكتور في 24 يوليو على تصريح من وزارة الصحة الروسية للمضي قدمًا في تجارب لقاح فيروس كورونا على المتطوعين.