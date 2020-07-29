شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح مودرنا لكورونا يتفوق على أكسفورد فى منع الفيروس من التكاثر فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية نشرتها مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" أن لقاح شركة مودرنا الأمريكية المحتمل لفيروس كورونا أحدث استجابة مناعية قوية، وحال دون تكاثر الفيروس التاجي في أنوف ورئتي القرود، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية.

وأوضحت الدراسة أن هذه النتائج تعتبر حقيقة أن اللقاح منع الفيروس من التكاثر في الأنف أمرًا بالغ الأهمية في منع انتقاله إلى الآخرين.

ولم تحدث نفس النتيجة عندما تم اختبار لقاح جامعة أكسفورد على القرود، على الرغم من أن هذا اللقاح منع الفيروس من دخول رئتى الحيوانات.

Advertisements

في دراسة لقاح Moderna ، تلقت ثلاث مجموعات من ثماني قرود ريسوس إما دواء وهميا أو لقاحا بمستويين من الجرعات المختلفة - 10 ميكروجرام و 100 ميكروجرام.

أنتجت جميع قرود المكاك المحصنة مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة التي تهاجم جزءًا من فيروس كورونا المستخدم لغزو الخلايا.

وجدير بالذكر أن القرود التي تتلقى مستويات الجرعة أنتجت هذه الأجسام المضادة بمستويات أعلى من تلك الموجودة في البشر الذين تعافوا من كوفيد 19، وأفاد الباحثون أن اللقاح تسبب أيضًا في إنتاج خلية مناعية مختلفة تعرف باسم الخلايا التائية والتى ربما ساعدت فى تعزيز الاستجابة الشاملة.