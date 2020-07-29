شكرا لقرائتكم خبر عن أفيجان يظهر نتائج مخيبة للآمال فى علاج مرضى كورونا فى التجارب البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع CNN الإخبارى، إن شركة فوجى فيلم تواجه نتائج مخيبة للآمال على علاج أفيجان الذى تنتجه الشركة، والذى كان من المفترض أن يكون علاجا لفيروس كورونا COVID-19 والذى أعلن عنه رئيس الوزراء اليابانى، حيث أظهرت التجارب السريرية نتائج مخيبة للآمال أضعفتها الدراسات السريرية المخيبة للآمال.

وأضاف الموقع أن عقار أفيجان Avigan، أو ما يسمى فافيبيرافير "Favipiravir"، وهو دواء معتمد كدواء مضاد للإنفلونزا فى اليابان، وتم تطويره من قبل صانع الأدوية توياماToyama ، وهى شركة تابعة لشركة فوجى فيلم، والتى سجلت أسهم أعلى مستويات قياسية في أوائل أبريل، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الدواء، لكنها فقدت منذ ذلك الحين ربع قيمتها، ما يسلط الضوء على مخاطر الرهان على لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا، التجريبية التى غالبًا ما يتم الترويج لها سياسيًا فى وقت مبكر من عملية تطويرها .

وصف شينزو آبى رئيس الوزراء فى السابق، إمكانات أفيجان كمساهمة اليابان فى سباق عالمى لعلاجات فيروس كورونا، بهدف الموافقة المحلية فى مايو وعرض منحها للدول الأخرى، وذكر الدواء فى 10 خطب رسمية على الأقل من فبراير، بينما قال باحثون فى جامعة فوجيتا للصحة، فى وقت سابق من هذا الشهر إن دراستهم على أفيجان لم تكن حاسمة.

ارتفع الاهتمام بعقار أفيجان " Avigan"، الذى تم تطويره قبل أكثر من 20 عامًا، فى مارس بعد أن قال مسئول صيني إنه يبدو أنه يساعد المرضى على التعافي من فيروس كورونا COVID-19، وهو الآن موضوع فيما لا يقل عن 28 تجربة سريرية حول العالم.

ولم تقدم شركة فوجي فيلم الدواء بعد للموافقة عليه إلى السلطات اليابانية كعلاج لفيروس كورونا COVID-19، وقالت إنها ستتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.

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وقال ياسويوكي صحارا، مسئول وزارة الصحة إن الحكومة مستعدة لمراجعة أفيجان بمجرد أن تقدمه فوجي فيلم للموافقة.

وحذر الرئيس السابق للجهة الرئيسية لتنظيم الأدوية في اليابان، من الموافقة المتسرعة لأفيجان قبل إثبات فعاليته.

وأضاف الموقع مع احتدام جائحة فيروس كورونا التاجي في جميع أنحاء العالم، لا يزال البعض يأملون في النتائج الإيجابية لتجارب أفيجان.

وأكد شونسوكى سايتو، بوحدة تصنيع أفيجان في فوجي فيلم، التي لا تزال تجربتها الخاصة مدرجة في تجنيد المرضى، نعمل على استكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في أقرب وقت ممكن، مضيفا بإن الشركة مستمرة في خططها لزيادة إنتاج أفيجان إلى 300 ألف جرعة شهريا تماشيا مع طلب من الحكومة.

من جانبها قالت إيفون مالدونادو أستاذة جامعة ستانفورد، إن جامعة ستانفورد ستبدأ قريباً تجربة المرحلة الثانية لـ 120 مريضاً يعانون من أعراض خفيفة ويمكن أن تنتقل إلى المرحلة الثالثة في شهر سبتمبر تقريباً، موضحة "نحن نتحرك بأسرع ما يمكن"، لمعرفة إذا كان من الممكن إظهار أن الدواء يعمل على تقليل الأعراض والحمل الفيروسي بين المرضى، "فسيكون ذلك أمرًا كبيرًا".

وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن أفيجانAvigan ، المعروفة عمومًا باسمfavipiravir ، قد خرج عن براءات الاختراع فى العديد من الأسواق، فإن العلامة التجارية وخبرة فوجى فليمFujifilm جعله لا يزال ذو قيمة، فى وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة فوجى فيلم ببيع معظم حقوقها الخارجية فى أفيجان إلى مختبرات الدكتور ريدى الهندية.