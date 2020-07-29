شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لقاحات محتملة لكورونا تدخل المراحل الأخيرة من التجارب الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال سباق تطوير لقاح لفيروس COVID-19 مستمرا منذ بداية الوباء ديسيمبر الماضى، لكن على الرغم من ذلك هناك عدد قليل من المرشحين المتفائلين فى تجارب المرحلة المتأخرة.

ويعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح لوباء COVID-19، ووسط السباق من أجل تطوير لقاح فعال فى وقت قياسى، ودخل 6 مرشحين الآن المرحلة السريرية المتأخرة، وفقًا لمتتبع لقاح نيويورك تايمز، فى حين بدأ العمل على أكثر من 165 مرشحًا لقاح COVID-19، ودخل 27 لقاحًا تجارب بشرية، وفقًا للمتتبع "the New York Times" .



أحدث المشاركين فى تجارب المرحلة المتأخرة أحدث المشاركين فى تجارب المرحلة المتأخرة وفقا لتقرير موقع "هيلث سيت" أحدث المنضمين فى هذه المرحلة الحاسمة من تطوير اللقاح هم Moderna وواحدة تم تطويرها بشكل مشترك من قبل شركة Pfizer ومقرها الولايات المتحدة وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech.

فيما أعلنت شركة Pfizer و BioNTech يوم الاثنين عن بدء دراسة المرحلة 2/3 لمرشح اللقاح BNT162b2، وستشمل دراسة المرحلة 2/3 ما يصل إلى 30.000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و85 عامًا.

ستشمل تجربة المرحلة الثالثة التى أجرتها Moderna أيضًا 30.000 مشارك ليس لديهم COVID-19، وتم تصميم لقاح mRNA-1273 لحث الأجسام المضادة المحايدة الموجهة إلى جزء من بروتين "ارتفاع" الفيروس التاجي ، والذي يستخدمه الفيروس لربط الخلايا البشرية ودخولها، تجربة المرحلة الثالثة حاسمة في تطوير لقاح لأنها يمكن أن تساعد في الإجابة على السؤال عما إذا كانت فعالة بما فيه الكفاية لمنع المرض المستهدف. في وقت سابق ، دخل ما لا يقل عن 4 مرشحين آخرين لقاح COVID-19 تجارب المرحلة 3.



لقاح AstraZeneca ويطلق عليه Covishield في الهندحقق مرشح لقاح COVID-19 الذى طوره علماء في جامعة أكسفورد وشركة الأدوية الصيدلانية البيولوجية العالمية AstraZeneca التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تقدمًا مبكرًا ودخل في تجارب المرحلة المتأخرة في جنوب أفريقيا والبرازيل. لقاح AstraZeneca ويطلق عليه Covishield في الهندحقق مرشح لقاح COVID-19 الذى طوره علماء في جامعة أكسفورد وشركة الأدوية الصيدلانية البيولوجية العالمية AstraZeneca التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تقدمًا مبكرًا ودخل في تجارب المرحلة المتأخرة في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وأظهرت نتائج تجارب المرحلة 1/2 من اللقاح المنشورة في مجلة لانسيت الطبية الأسبوع الماضي أنه ينتج استجابات مناعية قوية، كما سيتم إجراء تجربة المرحلة الثالثة من هذا اللقاح في العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك الهند، وسيطلق على هذا اللقاح Covishield في الهند.

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ووفقًا لـ Adar Poonawalla ، الرئيس التنفيذي لمعهد مصل الهند (SII) ، وفقًا للترتيب مع AstraZeneca ، ستقوم SII بصنع مليار جرعة من لقاح Covishield على مدار العام التالي للهند والبلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل ( دول GAVI)، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية للمرحلة 3 في الهند في أغسطس 2020 تقريبًا حيث من المرجح أن يشارك 4000-5000 مريض.



اللقاحات الموجودة في المراحل النهائية من التجارب6 لقاحات محتملة في المراحل المتأخرة من التجارب البشرية، ويأمل العلماء فى توفيرها في السوق في المستقبل القريب. اللقاحات الموجودة في المراحل النهائية من التجارب6 لقاحات محتملة في المراحل المتأخرة من التجارب البشرية، ويأمل العلماء فى توفيرها في السوق في المستقبل القريب.

1- التجربة السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح شركة الأدوية الصينية المملوك للدولة سينوفارم المسمى "سينوفارم 19" بدأت في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

2- شركة تصنيع اللقاحات الصينية سينوفاتش في يوليو، قالت إنها تلقت الموافقة على بدء تجربة سريرية من المرحلة الثالثة لمرشح لقاح COVID-19 ، CoronaVac في البرازيل ، وستوظف هذه الدراسة ما يقرب من 9000 من المتخصصين في الرعاية الصحية العاملين في مرافق COVID-19 المتخصصة في 12 موقعًا طبيًا تقع في عدة ولايات في البرازيل.

3- تجربة المرحلة الثالثة من قبل معهد أبحاث الأطفال Murdoch في أستراليا لتقييم فعالية لقاح Bacillus Calmette-Guerin ، الذي تم تطويره في الأصل كحماية من السل ، للحماية من COVID-19.

4-الجيش الصيني يوافق على استخدام لقاح COVID-19 الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل وحدة البحوث التابعة له وشركة CanSino Biologics Inc.

5- تم منح الموافقة على لقاح فيروسات التاجي الجديد (Ad5-nCoV) في 25 يونيو لمدة عام واحد، وأجريت التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية من Ad5-nCoV في الصين الأمريكي

6- أصدرت السلطات الصحية الإماراتية مؤخراً تصريحاً لما يصل إلى 15000 متطوع للمشاركة في التجارب.