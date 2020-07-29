رغبتك الشديدة في تناول بعض الأطعمة..تنذرك بوجود أعراض مرضية

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ولا تصنف هذه الحالة مجرد رغبة مرحلية، بل إنها صوت يصدره جسدك لـينذرك بنقص ما، فما هي الأطعمة التي تشير رغبتنا المفرطة في تناولها إلى أمراض نجهلها.

تحدث أخصائيا أمراض الشيخوخة فلاديمير خافينسون وسفيتلانا تروفيموفا، عن الأمراض التي تدل عليها الرغبة في تناول بعض الأطعمة.

وفقا لهما، قد يشير إدمان الجبن ومنتجات الألبان المخمرة الأخرى إلى تطور هشاشة العظام – وهو انتهاك لبنية أنسجة العظام. يحتوي هذا الطعام على الكثير من الكالسيوم والفوسفور، التي يحاول الجسم تعويض نقصها. كما أشارت تروفيموفا، إلى أن الجبن غني جدًا بالسعرات الحرارية ، لذا فإن البروكلي، الغني بالكالسيوم والفوسفور، سيصبح بديلاً صحيًا لهذا المنتج.

إذا كان الشخص يرغب كل الوقت بتناول الشوكولاتة، فربما يكون في حالة إرهاق مزمن. تحتوي الشوكولاتة على الأحماض الأمينية التربتوفان، مما يساعد على التغلب على التعب.

وقال العلماء “البطاطا الحلوة والسبانخ والزبيب والكبد والشوفان تحتوي على كمية كبيرة من التربتوفان”.

الرغبة في تناول شيء حار يمكن أن تشير إلى العدوى أو الاضطرابات الأيضية. قال خافينسون إن مخلل الملفوف بديل صحي لهذه الوجبة.

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بدورها، أوضحت تروفيموفا أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة تشير إلى الجفاف. للتخلص من هذا، عليك اتباع نظام الشرب – “أساس الحفاظ على الصحة”.

أولئك الذين يريدون شيئًا باردًا باستمرار، مثل الآيس كريم، يجب عليهم مراقبة حالة الجهاز الهضمي.

وحذر الخبيران من أن “هذه يمكن أن تكون أمراض من المعدة: زيادة الحموضة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة والقرحة”.

وهي من أشد الأمراض إزعاجًا، حيث يصبح كل ما يتم تناوله له أثر مؤلم على المعدة، لذلك اذا كنت تعاني من هذه المشكلة سيكون من الضروري اتباع نظام غذائي يساعدك في حل هذه المشكلة، وتجنب الأطعمة التي تزيد منها، مثل القهوة، عصير الفاكهة، الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وبعض الفاكهة، الأطعمة الدسمة والمقلية، المشروبات الكربونية

الأطعمة الحارة.

ويمكن استبدال الآيس كريم عالي السعرات بالعصيدة: دقيق الشوفان، الحنطة السوداء، الأرز، الأطعمة الغنية بالألياف، ومنتجات الألبان بالإضافة للأسماك.