شكرا لقرائتكم خبر عن مادة غذائية مفيدة تُحسن عملية هضم الطعام.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

كشفت أخصائية عن أهمية إضافة البطاطا الفتية الطازجة، إلى النظام الغذائي، لأنها تحسن عملية هضم الطعام.

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وأشارت الدكتورة، إلى أن البطاطا توفر للجسم عناصر الفلور والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والزنك، وتقول “تحتوي قشرة البطاطا على نسبة عالية من فيتامين C، وكذلك الألياف الغذائية الضرورية لعملية الهضم، والبوتاسيوم الضروري لصحة القلب” وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وتحذر الخبيرة في نفس الوقت، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري خاصة، من تناول البطاطا الخضراء أو التي قسم منها أخضر اللون، لأن هذا يشير إلى وجود سم السولانين فيها .

وتقول، “أبسط وأفضل وصفة صحية لتحضير البطاطا، هي شويها بقشرتها على موقد، لأن هذا يحافظ على نسبة عالية من عناصرها المفيدة للصحة”.