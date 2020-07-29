شكرا لقرائتكم خبر عن "فاينانشيال تايمز": تسعير لقاح مودرنا المحتمل لفيروس كورونا بــ50 - 60 دولارًا للجرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن شركة مودرنا Modernaتخطط لتسعير لقاح فيروس كورونا المحتمل من 50 إلى 60 دولارًا لكل جرعة، أى أكثر بـ11 دولارًا على الأقل من لقاح آخر من شركتى فايزر Pfizer، وبيو إن تيك BioNTech.

ويقارن سعر مودرناModerna المقترح لجرعتين تباع للحكومات بـ39 دولارًا لجرعتين بموجب صفقة أبرمتها شركة فايزرPfizer والشريك الألمانىBioNTech مع الحكومة الأمريكية.

وقال محللو الصناعة إن صفقة فايزر وبيو إن تيك بقيمة 2 مليار دولار لتغطية 50 مليون مريض، والتى تعتمد على منتج مقبول، من المرجح أن تضغط على الشركات المصنعة الأخرى لتحديد أسعار مماثلة.

ووفقا للتقرير فإن السعر المقترح لمودرنا سيطبق على الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.

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وقال متحدث باسم شركة مودرنا Moderna إن الشركة تجرى مناقشات مع الحكومات بشأن الإمداد المحتمل للقاح، المسمى mRNA-1273، لكنها لم تقدم أى تفاصيل حول التسعير "بالنظر إلى الطبيعة السرية للمناقشات والعقود".

وأكدت شركة فايزرPfizer ومودرنا Moderna وميرك Merck أنهم يخططون لبيع لقاحاتهم بربح، في حين أعلن بعض صانعي الأدوية، بما في ذلك جونسون آند جونسون Johnson & Johnson عن خطط لتسعير لقاحاتهم على أساس غير ربحى.

وافقت استرازينيكاAstraZeneca على تزويد الولايات المتحدة بـ300 مليون جرعة من لقاحها المحتمل مقابل 1.2 مليار دولار في التمويل مقدمًا، والذي يصل إلى 4 دولارات لكل جرعة.

وقدمت الحكومة الأمريكية إلى مودرناModerna ، ما يقرب من مليار دولار من التمويل، لدعم جهودها البحثية والتطويرية للقاح فيروس كورونا COVID-19 المحتمل.

وقالت الصحيفة إن التمويل جزء من "عملية التسجيل السريع Warp Speed""، وهي مبادرة من قبل إدارة ترامب للإسراع بإنتاج لقاحات كورونا COVID-19 ، والذي قتل حتى الآن حوالي 650 ألف شخص حول العالم.