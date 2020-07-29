شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الأشعة المقطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع الفحوصات والاشعة التى تستخدم فى اكتشاف الامراض والمشاكل الصحية وتعتبر الأشعة المقطعية واحدة من أبرز أنواع الأشعة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الاشعة المقطعية وفقا لما ذكره موقع healthline

س:ما هو التصوير بالاشعة المقطعية ؟

ج:يستخدم التصوير المقطعي المسح الضوئي) أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الأشعة السينية الدوارة)، لإنشاء صور مستعرضة للجسم. توفر هذه الصور معلومات أكثر تفصيلاً من صور الأشعة السينية العادية، ويمكن أن تظهر الأنسجة الرخوة والأوعية الدموية والعظام في أجزاء مختلفة من الجسم. يمكن استخدام التصوير المقطعي المحوسب لتصوير"الاكتاف، العموج الفقرى، القلب، البطن، الركبة، الصدر".





س:لماذا يتم إجراء الأشعة المقطعية؟

ج:يستخدم التصوير المقطعي المحوسب العديد من الاستخدامات ، ولكنه مناسب بشكل خاص لتشخيص الأمراض وتقييم الإصابات،يمكن أن تساعد تقنية التصوير طبيبك على:

1:تشخيص الالتهابات واضطرابات العضلات وكسور العظام.

2:تحديد موقع الكتل والأورام (بما في ذلك السرطان).

Advertisements

3:دراسة الأوعية الدموية والهياكل الداخلية الأخرى.

4:تقييم مدى الإصابات الداخلية والنزيف الداخلي.

5:توجيه الإجراءات ، مثل العمليات الجراحية والخزعة.

6:مراقبة فعالية العلاجات لبعض الحالات الطبية ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

س:كيف يتم إجراء الأشعة المقطعية؟

قد يعطيك طبيبك صبغة خاصة تسمى مادة التباين لمساعدة الهياكل الداخلية على الظهور بشكل أكثر وضوحًا على صور الأشعة السينية، تحجب المادة المتباينة الأشعة السينية وتظهر بيضاء على الصور ، مما يسمح لها بإبراز الأمعاء والأوعية الدموية أو الهياكل الأخرى في المنطقة التي يتم فحصها

اعتمادًا على جزء جسمك الذي يتم فحصه ، قد تحتاج إلى شرب سائل يحتوي على التباين. بدلاً من ذلك ، قد يلزم حقن التباين في ذراعك أو إعطاؤه من خلال المستقيم عبر حقنة شرجية، إذا كان طبيبك يخطط لاستخدام مادة متباينة ، فقد يطلب منك الصيام لمدة أربع إلى ست ساعات قبل التصوير المقطعي المحوسب.

وعندما يحين الوقت لإجراء الأشعة المقطعية ، سيُطلب منك تغيير ملابسك وارتداء ملابس معينة من المستتشفى وإزالة أي أجسام معدنية، حيث يمكن أن يتداخل المعدن مع نتائج مسح الأشعة المقطعية وتشمل هذه العناصر المجوهرات والنظارات وأطقم الأسنان.