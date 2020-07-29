شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوى مرض يهدد الحياة.. وهذه أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الشريان الرئوي هو حالة مرضية تهدد الحياة وتزداد سوءًا بمرور الوقت، لكن العلاج يمكن أن يقلل الأعراض حتى تتمكن من العيش بشكل أفضل مع المرض، قد يستغرق الأمر بعض التخطيط، لكن الكثير من الأشخاص الذين يجدونها يجدون طرقًا للتعايش مع المرض، في هذا التقرير نتعرف على ما هو ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي وأعراضه، بحسب موقع "webmd".

ما هو ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي؟

ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي يعني ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي تنتقل من قلبك إلى رئتيك يختلف عن ارتفاع ضغط الدم المنتظم.

مع ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، تصبح الشرايين الدقيقة في رئتيك ضيقة أو مسدودة من الصعب أن يتدفق الدم من خلالها، وهذا يرفع ضغط الدم في رئتيك.

يجب أن يعمل قلبك بجد أكبر لضخ الدم عبر تلك الشرايين، وبعد فترة تضعف عضلة القلب في النهاية ، يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب.

اسباب ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

في بعض الأحيان لا يجد الأطباء سبباً لارتفاع ضغط الدم في الرئتين في هذه الحالة ، تسمى الحالة ارتفاع ضغط الدم الرئوي مجهول السبب.

قد تلعب الجينات دورًا في سبب إصابة البعض بالمرض.

في حالات أخرى، هناك حالة أخرى تسبب المشكلة حيث يمكن أن يؤدي أي من هذه الأمراض إلى ارتفاع ضغط الدم في رئتيك:

-فشل القلب الاحتقاني

-جلطات الدم في الرئتين

-فيروس العوز المناعي البشري

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-تعاطي المخدرات

-أمراض الكبد (مثل تليف الكبد)

-الذئبة وتصلب الجلد والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية الأخرى

-عيب خلقي في القلب

-أمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن والتليف الرئوي

-توقف التنفس أثناء النوم

أعراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

قد لا تلاحظ أي أعراض لفترة من الوقت لكن قد تشعر بضيق التنفس عندما تكون نشيطًا وعادة ما يبدأ ببطء ويتفاقم مع مرور الوقت قد تلاحظ أنه لا يمكنك القيام ببعض الأشياء التي اعتدت عليها دون أن تشعر بالملل.

تشمل الأعراض الأخرى:

-ألم صدر

-إعياء

-فقدان الوعي

-تورم في كاحليك وساقيك