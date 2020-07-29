شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكبد الدهنى.. نصائح هامة للوقاية من القاتل الصامت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد بسبب الكبد الدهني ، والذي يسمى أيضًا تنكس دهني كبدي ، بمعدل ينذر بالخطر، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية، ويعني الكبد الدهني وجود الكثير من الدهون الزائدة في الكبد النوعان الرئيسيان من أمراض الكبد الدهنية هما أمراض الكبد الدهنية التي يسببها الكحول وغير الكحولية، عندما يتطور الكبد الدهني في شخص لا يشرب الكحول ، يطلق عليه مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، وبغض النظر عن النوع ، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن يمكن أن يساعد في إدارة أمراض الكبد الدهنية والحفاظ على مشاكل الكبد مثل التهاب الكبد.

يمكن أن ينتج مرض الكبد الدهني غير الكحولي عن نمط حياة غير مستقر ، والسمنة ، ومقاومة الأنسولين، وحذر خبراء الصحة من أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الكبد ويمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد بشكل دائم، وأظهر تقرير نشر في مجلة أمراض الكبد السريرية والتجريبية أن الهند لديها 25 مليون مريض يعانون من مرض الكبد الدهنى الذين قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد الهامة، إن انتشار عوامل الخطر الأيضية مثل داء السكري والسمنة .

مرض الكبد الدهني غير الكحولي: القاتل الصامت الجديد الذي يؤدي إلى التهاب الكبد ومشاكل الكبد الأخرى، ويعرف بالقاتل الصامت لأنه لا يظهر في الغالب أي أعراض حتى يتلف الكبد بشكل لا يمكن إصلاحه، قد يعاني بعض الأشخاص من علامات مثل التعب والألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

وقال دكتور Keyur Sheth ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفي Apollo Spectra بمومباى ، إن المرض وراثي وجزء من متلازمة التمثيل الغذائي التي تميل إلى أن تشمل المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل الكوليسترول والغدة الدرقية.

مضيفا بأن مرض الكبد الدهني غير الكحولي يسبب التهاب الكبد ، وتليف الكبد ، أو سرطان الكبد، لذلك ، من المهم تبني أسلوب حياة صحي لتقليل مخاطر تطوير.

نصائح العلاج ونمط الحياة لمرضى الكبد الدهنى:

الخط الأول من العلاج هو تعديل نمط الحياة الصحي. وتشمل هذه:

تناول نظام غذائي مغذي: اختر الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

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قلل من استهلاكك للكربوهيدرات المكررة والحلويات والدهون المتحولة والكحول.

تمرين منتظم.

فقدان الوزن للمساعدة في تقليل الدهون والالتهابات وتندب الكبد.

تحكم في مستوى السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول.

الأطعمة المفيدة لمرض الكبد الدهني

الثوم: الثوم مفيدًا لأمراض الكبد الدهنية، على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن مكملات مسحوق الثوم تقلل من وزن الجسم والدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني. تم احتضانه كدواء عجيب لعدة قرون ، تم استخدام الثوم لعلاج مجموعة من الأمراض ، بما في ذلك السعال والبرد وارتفاع الكوليسترول.

الخضر: تناول الخضروات الخضراء مثل البروكلي ، السبانخ ، الكرنب وبراعم بروكسل مرتبط بفقدان الوزن بشكل أفضل.

القهوة: قد يقدم شرب القهوة فوائد كبيرة للأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني لأنه يمكن أن يساعد في تقليل كمية تراكم الدهون في الكبد.