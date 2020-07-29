قبل ما تفكرى تعمليه.. كل ما يجب أن تعرفيه عن البوتوكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البوتوكس أحد الأدوية المدهشة فى تجديد حيوية البشرة مرة أخرى، ويمنع تقلص العضلات، والبوتوكس هو أحد الأدوية القوية التي تحقق دائمًا نتائج بنسبة 100٪.ويستخدم البوتوكس فى المجال الطبى بقوة فى حالات مثل، الحول وتشنجات العضلات، والصداع النصفي ، ونشاط المثانة المفرطة.
نصائح للاستخدام الأمن للبوتوكس
فيما يلي حقائق أساسية عن البوتوكس يجب معرفتها قبل الخضوع للإبرة:
هل يمكن للبوتوكس أن يزيل التجاعيد؟
في مجال التجميل ، يساعد البوتوكس في إزالة التجاعيد، فعضلات الوجه هي عضلات التعبير، ولدينا جميعًا مجموعة فريدة من التعبيرات على وجوهنا.
وعلى مر السنين ، عندما نستخدم نفس مجموعة عضلات الوجه ، نبني الألياف في هذه العضلات، ويتم طي الجلد المغطى بواسطة عضلات الوجه الكامنة القوية التي تدخل في الجلد في نفس النقطة مما يؤدي إلى خطوط دقيقة ، في البداية ، والحفر أعمق وأعمق على مدى فترة مما يتسبب في ظهور خطوط دقيقة للتجاعيد الديناميكية للتجاعيد الثابتة.
يساعد البوتوكس في شكل مسحوق وإعادة تكوينه بمحلول ملحي طبيعي ثم حقنه في بطن العضلات لإرخاء عضلات الوجه، ويمنح هذا النشاط العضلي المنخفض وقتًا لتغطية الجلد للشفاء ، وبالتالي مساعدة التجاعيد الديناميكية والثابتة على الاختفاء.
هل البوتوكس مؤقت؟ كم مرة يحتاج المرء للخضوع لحشو البوتوكس؟
مع مرور الوقت ، يزول تأثير البوتوكس، وفي المتوسط ، في البداية ، نحتاج إلى تكرار البوتوكس مرة كل 4-6 أشهر ، ولكن مع استمرارنا في رعاية أنفسنا ، فإنه يعمل كعلاج سنوي.
يتم حقن البوتوكس بإبرة رفيعة، حيث يبدو الأمر وكأنه قرصة صغيرة ويتم إجراؤه في وقت الغداء في معظم العيادات.
ما هي شدة الألم لجلسة البوتوكس؟
يستخدم كريم التخدير لجعل هذا الإجراء تجربة خالية من الألم للمرضى، ويساعد الضغط في جعل هذا الإجراء خاليًا من الألم تمامًا، و يتم إعطاء البوتوكس بواسطة إبرة.
ولكن حاول ألا تلمس المنطقة التي تُعطى فيها حقن البوتوكس لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات، وتحدث مع طبيبك حول كل الاحتياطات الممكنة التي يلزم اتخاذها للتعافي بشكل أسرع وأسهل.
نصائح العناية بعد جلسات البوتوكس
مع عدم وجود الكثير من خطوات ما بعد الإجراء ، فإن الاحتياط الرئيسي هو:
تجنب فرك أو تدليك المنطقة المعالجة.
تجنب ممارسة الرياضة والسباحة والبخار البخاري لبضع ساعات بعد إجراءات البوتوكس.
قد يشعر المرضى الذين يتناولون علاج البوتوكس لأول مرة بثقل طفيف في المنطقة المعالجة.
يستغرق البوتوكس 2-3 أيام ليبدأ فى إعطاء نتائجه ويصل إلى القمة في 10-14 يومًا.
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