سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك المصرية، وجاء أكبر انخفاض في سعر العملة الخضراء بمصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وواكب هبوط العملة الأمريكية في السوق المصري، تراجع مؤشر الدولار عالميا، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، حيث تراجع المؤشر أمس الإثنين بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار 2018.

وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين فقط، في إشارة إلى اتجاه السوق للاستقرار على سعر متقارب.

وهيمن سعر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع على الدولار في 16 بنكا.

وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.



لكن منذ بدء تفشي فيروس كورونا تراجعت إيرادات السياحة أحد الروافد الأساسية للنقد الأجنبي لمصر بخلاف تحويلات العاملين بالخارج والصادرات وقناة السويس.

ووفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري أمس،فقد تراجعت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل جزئي بنسبة 11.4% لتصل إلى 2.3 مليار دولار (مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2019)، بينما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 188.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل 4.3 مليار دولار).

وارتفعت التحويلات المالية من المصريين في الخارج، إلى 7.87 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، من 6.17 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأمس الإثنين، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييماتها طويلة الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر (IDR) عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن الوكالة.

وقالت الوكالة إن قرارها بشأن تصنيفات مصر وتوقعاتها المستقبلية جاء مدعوما بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتزام السياسات بتعزيز برنامج الإصلاح والتوافر السهل للتمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة "كوفيد-19".

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أعلى سعر للدولار



وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، متراجعا بنحو 9 قروش عن سعر الأمس " الجنيه =100 قرشا".

16 بنكا

وهيمن أعلى سعر للدولار ، "15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع"، على شاشة التداول بغالبية البنوك العاملة في مصر.

وتكرر هذا السعر على شاشات 16 بنكا هي: التعمير والإسكان، ومصر إيران، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، والبركة، وعودة، والمشرق، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، وبلوم، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني.

أقل سعر للدولار



أما أقل سعر للدولار فجاء لدى البنك الأهلي المصري _ أكبر البنوك الحكومية في مصر _ مسجلا 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، وتكرر السعر في بنوك مصر، والأهلي اليوناني والمصرف المتحد.

الارتفاع الوحيد

بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي - أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المصري، بنحو القرش إلى 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية .

سعر اليورو والإسترليني يصعد

وتحركت أسعار العملات الأجنبية صعودا أمام الجنيه مقارنة بأسعار الأمس، حيث ارتفع اليورو إلى 18.65 جنيه للشراء و18.86 جنه للبيع، كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 20.45 جنيه للشراء و20.67 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.

استقرار سعر الريال والدرهم والدينار

بينما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء الدينار الكويتي إلى 49.58 جنيه بينما استقر سعر البيع عند 52.34 جنيه، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.