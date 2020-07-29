شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى شعرك من أضرار الشمس فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعة الشمس لا تضر بشرتك فقط بل تضر شعرك أيضاً، فإذا كان شعرك قد تعرض لفترة طويلة للشمس، فإن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تضر بالغطاء الخارجي للشعر، بحسب ما أكد طبيب الأمراض الجلدية بكلايفند كلينيك ويلما بيرغفيلد، وفي هذا التقرير نقدم نصائح حول كيفية حماية شعرك من أضرار أشعة الشمس في فصل الصيف.

وبحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي قال الدكتور بيرجفيلد: "يمكن أن تتسبب أضرار أشعة الشمس في تغير لون الشعر، وأن تصبح خيوط الشعر جافة وضعيفة، ونهايات متقصفة وتجعد، الشعر المتضرر له شكل ومظهر جافان ، ولا يمكن التحكم فيه وعادة ما يجف الشعر التالف بسرعة أيضًا ".

وتابع قائلاً :شعرك عرضة بشكل خاص للتلف الناتج عن أشعة الشمس إذا كان ناعمًا أو فاتح اللون.. ويفتقر هذا الشعر الأصغر والأخف وزنا إلى السماكة أو الصبغة التي يمكن أن تحميها من أشعة الشمس بينما يكون الشعر الداكن الخشن عادة أكثر دهنية، ويساعد سمكه ولونه الداكن وغطاء الزيت على حمايته. .شعرك أيضًا أكثر هشاشة وأكثر عرضة للتلف الشمسي إذا كان لديك شعر خفيف."

قال الدكتور بيرجفيلد: "تعمل أشعة الشمس إلى حد كبير وتتفاعل مع الميلانين في الشعر وتزيل اللون في تفاعل كيميائي لا رجعة فيه كما تضر الغطاء الخارجي وبروتين الشعر، والذي يسمى الكيراتين ".

يمكن أن تجعلك المكواة المسطحة أو البكرات الساخنة، أو الماء المضاف له كلور في حمامات السباحة أو تفتيح شعرك بالصبغة أكثر عرضة لضغوط الحرارة والشمس في الصيف.. كل هذا يتلف الكيراتين في شعرك.. ثم يسمح البروتين التالف لأشعة الشمس والحرارة باختراق الشعر بسهولة أكبر ويؤدي إلى خصلة شعر ضعيفة.

ويمكنك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية شعرك من شمس الصيف الحارة:

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-لفي إيشارب على شعرك، وارتدي قبعة عريضة الحواف أو غطيها بمظلة.

-اخرجي في وقت مبكر أو متأخر من اليوم ، تمامًا كما تفعلين لحماية بشرتك.

-إذا كنت تسبحين في حمام سباحة مضاف له كلور ، ارتدي قبعة سباحة أو ضعي شعرك في كعكة عالية للحفاظ على شعرك جافًا، إذا بللت شعرك ، فتأكد من شطف ماء حمام السباحة - الذي يحتوي على مواد كيميائية مثل الكلور - من شعرك بالماء الصافي.

-استخدمي منتج واقى من الشمس مخصص للشعر لحماية الشعر من الأشعة الضارة.

-استخدمي منتجات وبلسم الشعر المناسب للون ونوع شعرك وكذلك المناخ.

-إذا كان شعرك ناعمًا وخفيفاً، ابحثي عن تركيبة مكثفة له.