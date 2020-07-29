شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بمرض كرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو التهاب الأمعاء ويسبب قرح والتهابات فى الجهاز الهضمى، ويحدث المرض على شكل نوبات تصيبك من وقت لآخر ويسبب أعراضاً مثل آلام المعدة والتقلصات والإسهال، لكن هل فكرت من قبل أن نظامك الغذائى يمكن أن يساهم فى أعراضك؟.. فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بمرض كرون، لأنها تزيد حدة أعراضك، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

قالت آنا تايلور، أخصائي التغذية بكلايفند كلينيك: "لا يوجد نظام غذائي محدد لمرض كرون فلا يجب أن تحاول إدارة المرض بالطعام وحده ولكن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من أعراضك يجب تجنبها".

1. الحبوب الكاملة

يمكن أن تتسبب الكميات الكبيرة من الألياف في الأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والفشار والنخالة في الكثير من الحركة عبر الجهاز الهضمي يمكن أن يكون ذلك مزعجًا لشخص يعاني من كرون".

2. الفاصوليا

الفاصوليا طعام مغذٍ عندما تشعر أنك بحالة جيدة ولكن أثناء نوبات مرض كرون ، فإن محتواها العالي من الألياف وميلها إلى إحداث الغازات يزيدان أعراضك سوءاً.

3. الفواكه والخضروات عالية الألياف

يعتقد بعض الناس أنهم لا يستطيعون أكل الخضروات مع كرون، وهذا ليس صحيحًا ولكن عليك أن تكون حذرا خلال نوبة كرون، استهدف الخضروات المطبوخة بدلاً من الخام لتجنب تهيج أمعائك وتجنب الفواكه والخضروات ذات القشور والبذور.

يجد الكثير من الناس أن الموز أو الكمثرى المعلبة ألطف من تفاحة أو وعاء من التوت، على سبيل المثال ابتعد أيضًا عن الخضروات التي تسبب الغازات مثل البروكلي والملفوف.

Advertisements

4. المكسرات والبذور

يمكن أن تكون المكسرات والبذور خشنة يمكن أن تكون حوافها الحادة مهيجة لبطانة الجهاز الهضمي لكن الناس غالبًا ما يتسامحون مع المكسرات أو البذور المطحونة، لذا فكر فى تجربة زبدة الفول السوداني أو طحينة السمسم.

5. الكحول والكافيين

يمكن أن يكون الكحول مزعجًا في الجهاز الهضمي لأي شخص ، خاصةً الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أعراض في المعدة.

يمكن أن تكون المشروبات التي تحتوي على الكافيين أيضًا مشكلة "يزيد الكافيين من حركة الأمعاء فى الجهاز الهضمى.

6. المشروبات السكرية

يمكن أن تسبب المشروبات السكرية مثل الصودا وعصير الفاكهة وعصير الليمون أيضًا المزيد من الإسهال عند الإصابة بالنوبة ما يسمى ب "كحول السكر" هي أيضا مشكلة هذه مواد تحلية تستخدم في العلكة الخالية من السكر والحلوى وبعض المشروبات.

7. منتجات الألبان

على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن للعديد من الأشخاص المصابين بمرض كرون استهلاك منتجات الألبان، ولكن عندما تكون لديك أعراض نوبة كرون ، فقد تكون منتجات الألبان كاملة الدسم (مثل الحليب كامل الدسم والآيس كريم والقشدة الحامضة) مشكلة.

8. الأطعمة الحارة

معظم الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأمعاء يجب ألا يأكلوا الفلفل الحار حيث يمكن أن تضيف التوابل مثل مسحوق الفلفل الحار والفلفل الحار والكاري الحار الحرارة إلى الجهاز الهضمي.

9. الأطعمة الدهنية

من الصعب على جسمك التعامل مع كمية الدهون في الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية الأخرى مثل الهوت دوج والسجق واللحوم المصنعة أو السلامي.