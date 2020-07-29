شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات عن التهاب الكبد الوبائى الفيروسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمى لالتهاب الكبد فى 28 يوليو لزيادة الوعى بالتهاب الكبد الفيروسى وهو التهاب فى الكبد يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل سرطان الكبد السلالات الرئيسية الخمس لفيروس التهاب الكبد هى A و Bو Cو Dو Eوفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS تم الكشف عن أكثر خرافات التهاب الكبد شيوعًا.

فهناك عدد قليل من الأساطير التى ربطها الناس بالمرض، وبمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد ، قام الدكتور ماهيش جوباشيتي ، استشاري أول في جراحة الكبد بمستشفى فورتيس بالهند بكشف بعض الخرافات والأفكار الخاطئة الأكثر شيوعًا المرتبطة بالمرض.

خرافة الأولى: جميع الالتهابات الكبدية مرض مميت

حقيقة: العدوى لا تقتل الجميع قد يكون الأمر مفاجئًا ، ولكن هناك الملايين من مرضى الالتهاب الكبدى يعيشون حياة صحية مع هذه الحالة الغالبية منهم سيعيشون حتى الشيخوخة.

الخرافة الثانية: التهاب الكبد واليرقان متماثلان

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حقيقة: اليرقان مجرد عرض من أعراض التهاب الكبد وليس سببًا له من المهم أن نفهم أن التهاب الكبد هو عدوى فيروسية تسبب التهاب الكبد. من ناحية أخرى، يحدث اليرقان بسبب ارتفاع مستويات صبغة البيليروبين فى الكبد وينتج عن ذلك تلون أصفر للجلد لذلك، هاتان الحالتان ليستا متماثلتين، يمكن أن يحدث اليرقان بسبب عدوى التهاب الكبد.

الخرافة الثالثة: التهاب الكبد مرض لا يمكن علاجه

حقيقة: يمكن أن تشفى بعض أنواع التهاب الكبد دون أى تدخل ومع ذلك، يمكن أن يتطور التهاب الكبد في بعض الأحيان إلى تليف الكبد وفي مثل هذه الحالات، قد يضطر المرضى إلى الراحة والامتناع عن تناول أي أدوية أو كحول خلال فترة النقاهة علاوة على ذلك ، قد يصف الأطباء الأدوية المضادة للفيروسات أو العلاجات الأخرى المضادة للفيروسات في حالة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي ، من المرجح أن يتم وصف الأدوية المضادة للفيروسات للمريض.

الخرافة الرابعة: الطعام اللطيف والخضروات المسلوقة هي الشكل المناسب من النظام الغذائي للشخص المصاب بالتهاب الكبد

حقيقة: لا ينبغي للمرء التقليل من أهمية التغذية التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين وظائف الكبد وإهمالها. قد يقتصر تقييد النفس على الطعام المسلوق والطازج على مشاكل مثل سوء التغذية بالبروتين والسعرات الحرارية أثناء المرض لفترة طويلة.

الخرافة الخامسة: التهاب الكبد هو مرض وراثي

حقيقة: يمكن أن يكون لأمراض مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي أساس وراثي وقد تصيب الأسر، ولكن ينتقل التهاب الكبد B عن طريق الدم وسوائل الجسم يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة ومع ذلك ، في مثل هذه الحالات ، يمكن منع الانتقال من الأم إذا كان وضع التهاب الكبد B الخاص بها معروفًا بالإضافة إلى ذلك يتم إعطاء الجلوبيولين المناعي في غضون 12 ساعة من الولادة.