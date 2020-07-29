شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الوسواس القهرى للاطفال تشمل أفكار وسلوكيات متكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوسواس القهري لدى الأطفال هو نوع من اضطراب القلق ما بين الهواجس وهي أفكار متكررة والسلوك القهري المتكرر ولدى الطفل المصاب باضطراب الوسواس القهري أفكار ومخاوف متكررة وسلوكيات قهرية كرد فعل لهذه الأفكار، مثل: غسل اليدين المفرط، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الوسواس القهري للأطفال، بحسب موقع مستشفى سيدرز سيناي الطبي بأمريكا.



اعراض الوسواس القهري للأطفال

اعراض الوسواس القهري للاطفال

اعراض الوسواس القهري للأطفال تظهر مع نمو الأطفال، غالبًا ما يكون لأطفال ما قبل المدرسة طقوس وروتين حول الوجبات والاستحمام ووقت النوم هذه تساعد على استقرار توقعاتهم ورؤية عالمهم.

غالبًا ما يصنع الأطفال في سن المدرسة طقوسًا جماعية أثناء تعلمهم لعب الألعاب والمشاركة في الرياضات الجماعية يبدأ الأطفال والمراهقون الأكبر سنًا في جمع الأشياء تساعد هذه الطقوس الأطفال على الاختلاط والتعلم للتعامل مع القلق.

عندما يكون الطفل مصابًا باضطراب الوسواس القهري ، يمكن أن تصبح الأفكار المهووسة والطقوس القهرية متكررة وقوية جدًا. قد تتداخل مع الحياة اليومية والتطور الطبيعي والوسواس القهري أكثر شيوعًا لدى المراهقين.



الوسواس القهري للأطفال

قد يكون لكل طفل أعراض مختلفة هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا:

-هوس شديد بتنظيف الأوساخ أو الجراثيم.

-الشكوك المتكررة ، مثل ما إذا كان الباب مغلقًا أم لا

-التدخل في الأفكار حول العنف أو إيذاء أو قتل شخص ما أو إيذاء النفس

-قضاء فترات طويلة من الوقت في لمس الأشياء والعد والتفكير في الأرقام والتسلسلات

-الانشغال بالترتيب أو التماثل أو الدقة

-الأفكار المستمرة حول القيام بأعمال جنسية مسيئة أو السلوكيات المحظورة

- الأفكار التي تتعارض مع المعتقدات الدينية الشخصية

-هناك حاجة كبيرة لمعرفة أو تذكر الأشياء التي قد تكون صغيرة جدًا

-الكثير من الاهتمام بالتفاصيل

-الكثير من القلق بشأن حدوث شيء سئ

-الأفكار العدوانية أو الحوافز أو السلوكيات

-السلوكيات القهرية هي طقوس متكررة تستخدم لتخفيف القلق الناجم عن الهوس يمكن أن تكون مفرطة ومزعجة ومضيعة للوقت قد تتداخل مع الأنشطة والعلاقات اليومية قد تشمل:

- تكرار غسل اليدين (100 مرة أو أكثر في اليوم)

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- الفحص عدة مرات، مثل التأكد من قفل الباب

-اتباع قواعد النظام الصارمة، مثل ارتداء الملابس بنفس الترتيب كل يوم

-اكتناز الأشياء



اعراض الوسواس القهري للأطفال

-العد والفرز الكثير

- ترتيب الأشياء بترتيب معين

-تكرار الكلمات التي يتحدث بها الشخص نفسه أو الآخرين.

-طرح نفس الأسئلة مرارا وتكرارا.

-تكرار استخدام الكلمات المكونة من أربعة أحرف.

-تكرار الأصوات أو الكلمات أو الأرقام أو الموسيقى لنفسه.



الوسواس القهري

أسباب الوسواس القهري للاطفال

سبب الوسواس القهري غير معروف تشير الأبحاث إلى أنها مشكلة في الدماغ فالأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري ليس لديهم ما يكفي من مادة كيميائية تسمى السيروتونين في دماغهم.

يميل الوسواس القهري إلى الانتقال بشكل وراثي العائلات لذلك قد يكون وراثيا ولكن قد يحدث أيضًا بدون تاريخ عائلي للوسواس القهري.

في بعض الحالات، قد تؤدي عدوى المكورات العقدية إلى حدوث الوسواس القهري أو تزيده سوءًا.





علاج الوسواس القهري للاطفال

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة وغالبًا ما يتضمن علاج الوسواس القهري مزيجًا مما يلي:

-العلاج بالطرق المعرفية والسلوكية تساعد الأساليب المعرفية الطفل على التعرف على مخاوفه أو فهمها كما يقومون بتعليم الطفل طرقًا جديدة لحل هذه المخاوف أو تقليلها بشكل أفضل تساعد الأساليب السلوكية الطفل وعائلته على وضع اتفاقيات أو قواعد للحد من السلوكيات أو تغييرها.

-العلاج الأسري يلعب الوالدان دورًا حيويًا في أي عملية علاج قد يتم أيضًا تضمين مدرسة الطفل في الرعاية.

أدوية مثبطات امتصاص السيروتونين تساعد هذه الأدوية على رفع مستويات السيروتونين في الدماغ.

-مضادات حيوية قد يحتاج طفلك إلى هذه الأدوية إذا وجد أن الوسواس القهري مرتبط بعدوى بالمكورات العقدية.

-قد يعاني المراهقون المصابون باضطراب الوسواس القهري من نوع واحد أو أكثر من اضطرابات الأكل ستحتاج هذه للعلاج أيضًا.