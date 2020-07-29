شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لأمل جديد فى الاكتشاف المبكر لأورام الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية للباحثين بالمستشفى الوطنى للأطفال بواشنطن أن أورام الدماغ يمكن أن تنبثق من موقع بعيد، حيث ينشأ سرطان الدماغ عن ورم أرومي دبقي من مجموعة من الخلايا الجذعية التي يمكن أن تكون على مسافة كبيرة من حيث يتشكل الورم في النهاية وهو ما يساعد العلماء على التشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية فإن الورم الدبقى هو نوع عدواني من السرطان يمكن أن يحدث في الدماغ ، إلى أن هذا السرطان المتعدي ينشأ من مجموعة من الخلايا الجذعية التي يمكن أن تكون بعيدة جدًا عن الأورام الناتجة وهو ما يساعد الباحثين لإيجاد طرق جديدة لمكافحة هذا المرض الفتاك.

على الرغم من عقود من البحث ، لا يزال الورم الأرومي الدبقي الورم الأكثر شيوعًا وفتاكًا في الدماغ عند البالغين ، مع بقاء متوسط ​​15 شهرًا فقط من التشخيص ، كما يقول قائد الدراسة يوان تشو ، دكتوراه ، المدير العلمي بمعهد الورم العصبي الليفي في مستشفي الأطفال الوطنية، على عكس العديد من السرطانات ، التي تبدأ كأورام منخفضة الدرجة يمكن علاجها بشكل أكبر عندما يتم اكتشافها في مرحلة مبكرة ، يتم اكتشاف معظم الأورام الأرومية الدبقية تقريبًا عالميًا على أنها آفات عالية الجودة وعدوانية يصعب علاجها بالطرق المتاحة حاليًا ، بما في ذلك الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي.

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وبمجرد أن تظهر على المريض أعراض عصبية مثل الصداع والغثيان والقيء ، يكون الورم قد وصل بالفعل إلى نهايته ، ويكون تقدم المرض سريعًا جدًا، وأكد قائد الدراسة أنه في حاله اكتشاف الورم في وقت مبكر يكون التشخيص أفضل.

ومع ذلك ، تظهر بعض الأبحاث الحديثة في مرضى الورم الأرومي الدبقي أن المنطقة تحت البطينية وهي منطقة تعمل كأكبر مصدر للخلايا الجذعية في دماغ البالغين، تحتوي على خلايا ذات طفرات دافعة للسرطان يتم مشاركتها مع الأورام الموجودة في أماكن أخرى غالبًا مناطق الدماغ البعيدة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تفسير سبب صعوبة ورم أرومي دبقي في تحديد مكان الورم وعلاجه قد يقدم هذا العمل خيارات جديدة محتملة لمهاجمة هذا السرطان.