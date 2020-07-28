شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح الأنفلونزا يحمى من النوبة القلبية والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن لقاح الإنفلونزا يحمي من مضاعفات القلب والسكتة الدماغية الخطيرة، ووجد الباحثون أن الضغط الذي تسببه عدوى الإنفلونزا على الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك وفقًا للدراسة الأولية التى قدمت في مؤتمر الجلسات العلمية الافتراضية لعلوم القلب والأوعية الدموية لعام 2020 لجمعية القلب الأمريكية.





وبحسب موقع "ميديكال" قال روشني ماندانيا، المؤلف الرئيسي للدراسة في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس الأمريكية: "يجب أن تتمتع المجموعات عالية المخاطر مثل: كبار السن بأعلى معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا لأنهم الأكثر عرضة للخطر."

وأضاف " تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن التطعيمات ضد الإنفلونزا أقل استخدامًا خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

باستخدام معلومات من عينة المرضى الداخليين لعام 2014، أكبر قاعدة بيانات للمستشفيات الأمريكية، قام الباحثون بتوجيه من ديباربارتا موكجري، رئيس خدمات القلب والأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة تكساس، بتقييم معدل إعطاء لقاح الإنفلونزا للمرضى الذين تم تحديدهم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض على أنها عالية الخطورة (للأنفلونزا ومضاعفاتها).

تتضمن قاعدة البيانات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والمقيمين في دور التمريض والأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وقام الباحثون بفحص تأثير لقاح الإنفلونزا على نتائج القلب والأوعية الدموية بين المرضى الذين تم تطعيمهم أثناء دخول المستشفى والذين لم يفعلوا ذلك.

ووجد الباحثون أنه من بين أكثر من 7 ملايين مريض معرضين لخطورة عالية ، تلقى فقط 168325 لقاح الأنفلونزا ؛ والبالغون من سن 50 وما فوق كانوا أقل عرضة للتلقيح مقارنة بعامة السكان (1.8٪ مقابل 15.3٪) ؛

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ومع ذلك، فإن البالغين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر والذين تم تطعيمهم لديهم نتائج أفضل في العام التالي للتلقيح، مع انخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 28٪ ، وخطر الوفاة بنسبة 73٪ ، و 85٪ أقل خطر السكتة القلبية.

بلغ معدل التطعيم للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز 2.21٪ مقابل 8.2٪ ممن كانوا خاليين من هذا المرض.

كان معدل التطعيم لسكان دار التمريض 1.8٪ ، مقابل 9.5٪ لمن يعيشون بشكل مستقل ؛ بين المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة ، تم تطعيم 2.4 ٪ ، مقارنة بـ 9 ٪ مع وزن صحي.

كانت نتائج القلب والأوعية الدموية مماثلة للبالغين فوق سن 50 عبر المجموعات عالية المخاطر.

وقال ماندانيا "النتائج التي توصلنا إليها مذهلة..من الصعب تجاهل التأثير الإيجابي للقاح الإنفلونزا على تجنب المضاعفات القلبية الخطيرة."