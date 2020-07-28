شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوعين من خلايا الدماغ فى الفئران تتحكم فى السلوك العدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر على نوعين من خلايا الدماغ في الفئران التي تتحكم في مستويات العدوان والرغبة الجنسية، وتشارك الخلايا في السماح لمنطقتين من الدماغ " اللوزة الخلفية والمهاد"، وبالتواصل وجدت دراسة من جامعة نيويورك أن التدخل في هذه المسارات يغير سلوك الفأر بشكل ملحوظ.

وحسب ديلى ميل من المتوقع أن تؤدي نتائج البحث إلى علاجات مستقبلية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث أخذ العلماء 100 من الفئران الذكور ولاحظوا مستويات تركيبها ومقاتلتها وتتبع إشاراتها العصبية، كانت خلايا إشارة MPN أكثر نشاطًا أثناء ممارسة الجنس ، بينما كانت خلايا إشارة VMHvl أكثر نشاطًا خلال المواجهات مع الذكور الأخرى.

ثم قام الباحثون بقمع وتضخيم النشاط العصبي لهذه الخلايا لرؤية الدور الذي لعبته في السلوك، وحدد العلماء مكان وجود الإجهاد في دماغ الإنسان لأول مرة، حيث تم استخدام مسح الدماغ لتتبع مصدر الضغط النفسي الناجم عن سلسلة من الصور المثيرة التي عرضت لـ 30 متطوعًا، ووجدت أن أصل الإجهاد جاء من منطقة تسمى الحُصين ، والتي تشارك بشكل كبير في تنظيم الدافع والعاطفة والذاكرة.

عندما تم منع ما يسمى خلايا إشارة MPN في اللوزة الدماغية من إرسال رسالة إلى ما تحت المهاد ، أصبحت الفئران فجأة أقل اهتمامًا بالتزاوج، بينما عندما تم منع خلايا إشارة VMHvl من إرسال رسائل إلى المهاد من اللوزة ، تصبح الفئران أقل عدوانية بكثير.

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عندما تم تضخيم إشارات MPN بدلاً من سحقها ، أصبحت الفئران الذكور مشحونة جنسياً وملاحقة الإناث غير المستجيبة في محاولة يائسة للتزاوج.

تعزيز إشارات VMHvl كان له نفس رد الفعل المبالغ فيه للعدوان الذي أظهر نفسه على أنه هجمات غير مبررة على الإناث من الإناث والذكور المألوفين.

يقول مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور تاكاشي ياماغوتشي من جامعة نيويورك في لانغون هيلث: "تقدم نتائجنا رؤى جديدة حول الدور الحاسم الذي تلعبه اللوزة الخلفية في قيادة السلوك الاجتماعي للذكور مثل الجنس والعدوان".

لا يُعرف إلا القليل عن اللوزة الخلفية والدور الذي تلعبه في تنظيم الأفكار والسلوكيات،ويعتقد الدكتور ياماغوتشي أن النتائج الأخيرة تكشف مدى أهمية هذا الجزء الصغير من العضو ، حيث من الواضح أنه يمارس تأثيرًا `` هائلًا '' على السلوك الاجتماعي.

في حين أن هذه النتيجة واضحة في أدمغة الفئران ، فإنه لا يزال غير معروف إذا كانت نفس العلاقة موجودة في البشر، ومع ذلك ، يتم تشجيع المؤلفين من خلال النتائج ويأملون في أن يؤدي ذلك يومًا ما إلى علاجات للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.