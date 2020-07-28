شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تجهز 5 مواقع لتجارب المرحلة الثالثة للقاح أكسفورد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الهند 5 مواقع لتجارب المرحلة الثالثة للقاح أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية، أكد رينو سواروب ، سكرتير قسم التكنولوجيا الحيوية إن خمسة مواقع في أنحاء البلاد جاهزة للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب البشرية على لقاح أكسفورد أسترازينيكا.

اختارت أكسفورد وشريكتها AstraZeneca معهد أمصال في الهند، أكبر صانع لقاحات في العالم ، لتصنيع اللقاح عندما يصبح جاهزًا،ونشرت نتائج التجارب للمرحلتين الأوليين في وقت سابق من هذا الشهر.

وسعى معهد امصال الهند للحصول على إذن من المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) لإجراء المرحلة 2 و 3 التجارب السريرية البشرية للقاح محتمل، بعدما اعلن في وقت سابق أنها ستبدأ في تصنيع اللقاح حتى قبل الإيماءة النهائية ، بحيث يصبح جاهزًا بأحجام كبيرة بمجرد حصول اللقاح على جميع الأذونات.

وقال سكرتير قسم التكنولوجيا الحيوية من أجل ذلك تم اقتراح تجربة المرحلة الثالثة خمسة مواقع جاهزة. في غضون بضعة أسابيع أخرى ، يجب أن يكونوا جاهزين للمصنعين لأخذها لدراسات التجارب السريرية".

في 20 يوليو ، أعلن العلماء أن لقاح الفيروس التاجي الذي طورته جامعة أكسفورد يبدو آمنًا ويؤدي إلى استجابة مناعية قوية داخل الجسم بعد المرحلة الأولى من التجارب البشرية "الواعدة" .

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تم إعطاء جرعات اللقاح لـ 1077 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 في خمسة مستشفيات في المملكة المتحدة في أبريل ومايو كجزء من التجربة والنتائج السريرية للمرحلة الأولى ، التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية.

أظهرت النتائج أنها استحثت أجسامًا مضادة قوية واستجابات مناعية للخلايا التائية لمدة تصل إلى 56 يومًا بعد إعطائها. الخلايا التائية حاسمة للحفاظ على الحماية ضد الفيروس لسنوات. تعتبر النتائج واعدة ، لكن الخبراء يشعرون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا كافياً لتوفير الحماية مع بدء تجارب أكبر، وجد العلماء وراء التجارب أن الاستجابة يمكن أن تكون أكبر بعد جرعة ثانية.

في المرحلة الأولى من التجارب البشرية ، يتم إعطاء لقاح لعدد صغير من الأشخاص لاختبار السلامة. يتم إعطاؤه أيضًا للتحقق مما إذا كان يحفز الجهاز المناعي.

في المرحلة الثانية ، يتم إعطاؤه لمئات الأشخاص الذين ينقسمون إلى مجموعات مثل الأطفال وكبار السن لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل مختلف فيهم. تركز المرحلتان على السلامة والمناعة لدى البشر.

في المرحلة الثالثة ، يتم إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص.