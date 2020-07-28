شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف اللقاحات: تحديد سعر لقاح كورونا للجرعة الواحدة بـ40 دولارا كحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافىGAVI ، الذي يشترك في قيادة مبادرة كوفاكس COVAX المصممة لضمان الوصول العالمي العادل لجرعات فيروس كورونا COVID-19 ، إن المنشأة ليس لديها سعر مستهدف محدد للقاح كورونا وستسعى أيضًا إلى التفاوض على أسعار متدرجة للدول الغنية والفقيرة، وفقا لما ذكره موقع التحالف الدولى للقاحات والتطعيم" جافى".

وأوضح أنه سيتم تحديد سعر الجرعة الواحدة من لقاح كورونا ب 40 دولار كحد اقصى، حيث يبحث منسقو خطة تمويل لقاحات الفيروس التاجي العالمية في مجموعة واسعة من الأسعار المحتملة لجرعات لقاح فيروس كورونا COVID-19، ويعتبر سعر 40 دولارًا لكل جرعة هو "أعلى رقم" في هذا النطاق.

وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتأمين صفقات أرخص خارج خطة كوفاكس.

وأضاف بيركلي أن (40 دولارا) كان السعر الأقصى في النطاق للدول ذات الدخل المرتفع وليس السعر المحدد، حيث يشترك في قيادة كوفاكس COVAX كل من التحالف العالمى للقاحات "GAVI "، ومنظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائى CEPI وهي مصممة لضمان الوصول السريع والعادل إلى لقاحات فيروس كورونا COVID-19 بمجرد تطويرها.

ويهدف إلى تأمين الإمدادات وتسليم 2 مليار جرعة عبر البلدان التي تسجل في المبادرة بنهاية عام 2021.

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وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 75 دولة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى كوفاكس COVAX.

أكد بيركلي، إن معظم اللقاحات لازالت في المراحل المبكرة جدًا في عملية التجارب، ومن السابق لأوانه تحديد السعر النهائي.

قال بيركلي، الذي يتفاوض من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين مع الشركات المصنعة لشراء اللقاحات بكميات كبيرة لاستخدامها في البلدان الفقيرة، إن صانعي الأدوية كثيراً ما يستخدمون نهج التسعير المتدرج، حيث تدفع الدول الأكثر فقراً سعرا أقل، والبلدان المتوسطة الدخل ثمناً أعلى، وتدفع الدول الغنية أعلى سعرا.

وأضاف، إنه ليس من الواضح ما هي الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا COVID-19 المحتملة التي ستقترحها، لكنهم يحاولون تقديم تقديرات التكلفة بناءً على ما يعرفونه حتى الآن، سيكون لديك مجموعة من الأسعار المختلفة، اعتمادًا على الأسعار التي سيحققها (المرشحون للقاحات)، مضيفا، من المحتمل أن تكون لدينا أسعار أقل نظرًا للأحجام الكبيرة التي نحاول الوصول إليها هنا.