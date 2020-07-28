شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تكرر تحذيرها من المعقمات المحتوية على الميثانول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تحذير المستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية من استخدام بعض مطهرات اليد التي تعتمد على الكحول بسبب التواجد الخطير للميثانول أو كحول الخشب - وهي مادة غالبًا ما تستخدم لخلق الوقود ومضاد التجمد الذي يمكن أن يكون سامًا عند امتصاصه من خلال الجلد وكذلك مهددة للحياة عند تناولها.

كما اتخذت الوكالة إجراءات إضافية للمساعدة في منع بعض مطهرات اليد من دخول الولايات المتحدة، من خلال وضعها في قائمة تمنع إستيراد.

وتعمل إدارة الأغذية والأدوية FDA بشكل استباقي مع الشركات المصنعة لاستدعاء المنتجات وتشجع تجار التجزئة على إزالة المنتجات من رفوف المتاجر والأسواق عبر الإنترنت.



تحذير من المطهرات

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أولاً من بيع بعض المطهرات اليدوية المحتوية على الميثانول في متاجر البيع بالتجزئة وعلى الإنترنت في يونيو.

ثم أصدرت الوكالة تحذيراً آخر في وقت سابق من هذا الشهر حول عدد متزايد من الأحداث الضائرة ، بما في ذلك العمى ، والآثار القلبية ، والآثار على الجهاز العصبي المركزي ، والعلاج في المستشفيات والوفاة ، التي تم الإبلاغ عنها في المقام الأول إلى مراكز مكافحة السموم وإدارات الصحة بالولاية. وتستمر الوكالة في رؤية هذه الأرقام ترتفع.

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قال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفين م. "إن ممارسة نظافة جيدة لليدين ، والتي تشمل استخدام مطهر الأيدي الذي يحتوي على الكحول إذا لم يكن الماء والصابون متاحين بسهولة ، هي أداة صحية عامة مهمة لجميع الأمريكيين لتوظيفها، ويجب أن يكون المستهلكون متيقظين أيضًا بشأن معقمات اليد التي يستخدمونها ، ومن أجل صحتهم وسلامتهم ، فإننا نحث المستهلكين على التوقف فورًا عن استخدام جميع مطهرات اليد في قائمة FDA لمنتجات المطهر اليدوي الخطرة التى تحتوي على الميثانول.

ونشرت الوكالة قائمة بعدم استخدام منتجات المطهر اليدوي الخطيرة، والتي يتم تحديثها بانتظام، وفي معظم الحالات ، لا يظهر الميثانول على ملصق المنتج، ومع ذلك ، فإن الميثانول ليس مكونًا مقبولًا في أي دواء ، بما في ذلك مطهر اليدين ، حتى إذا تم إدراج الميثانول كعنصر في ملصق المنتج.

لقد وجد الاختبار المستمر الذي أجرته إدارة الأغذية والأدوية FDA تلوث الميثانول في منتجات المطهر اليدوي التي تتراوح من 1٪ إلى 80٪.

يمكن أن يؤدي التعرض للميثانول إلى الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبي أو الوفاة.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنتجات على أيديهم معرضون لخطر التسمم بالميثانول ، فإن الأطفال الصغار الذين يتناولون هذه المنتجات والمراهقين والبالغين الذين يشربون هذه المنتجات كبديل للكحول (الإيثانول) هم الأكثر عرضة للخطر.

,يجب على المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين الذي يحتوي على الميثانول والذين يعانون من الأعراض التماس العلاج الطبي الفوري للانعكاس المحتمل للتأثيرات السامة للتسمم بالميثانول.