شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أمراض تشير لها نتيجة تحليل حمض الفوليك وفيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف نتائج اختبار حمض الفوليك في الدم وفيتامين ب 12 عن إصابتك بعدد من الأمراض، سواء كان ذلك بزيادة أو نقص المستويات ويقيس هذا الاختبار مستويات الحمض في الدم ويحتاج جسمك أيضا إلى فيتامين ب 12، ويسمى أيضًا كوبالامين بجانب حمض الفوليك ليعمل بشكل طبيعي، في هذا التقرير نتعرف على أمراض تشير لها نتيجة تحليل حمض الفوليك، بحسب موقع جامعة " Rochester" الأمريكية.

تلعب المغذيات أدوارًا مهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء وعمل الحمض النووي للمساعدة في بناء الخلايا يساعد فيتامين B-12 أيضًا على عمل الجهاز العصبي كما ينبغي.

نتائج تحليل حمض الفوليك

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة في الاختبار وأشياء أخرى.

إذا كانت نتائج B-12 الخاصة بك منخفضة ، فقد يعني ذلك أن لديك:

-فقر الدم الخبيث.

-مشاكل في المعدة ، مثل نقص حمض المعدة ، تجعل من الصعب امتصاص الفيتامين.

-نقص حمض الفوليك.

-يمكن أن يؤدي نظامك الغذائي أيضًا إلى نقص B-12 قد يعاني بعض النباتيين أو الذين لا يأكلون البيض أو منتجات الألبان الأخرى من هذا النقص.

-قد تكون نتائج B-12 أيضًا أعلى يمكن أن يعني أن لديك:

-مرض الكبد الحاد

-ابيضاض الدم المزمن

إذا تم إجراء الاختبار على بلازما الدم، فإن النطاق الطبيعي لحمض الفوليك هو 2 إلى 10 نانوجرام / مل.

إذا تم إجراء الاختبار على خلايا الدم الحمراء، فإن النطاق الطبيعي هو 140 إلى 960 نانوجرام / مل.

إذا كانت نتائج حمض الفوليك منخفضة ، فقد يعني ذلك أن لديك:

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-نظام غذائي لا يوفر ما يكفي من حمض الفوليك

-صعوبة امتصاص المغذيات

- شرب كحول

-نقص فيتامين B-12

-فقر الدم الانحلالي

لماذا أحتاج هذا الاختبار؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تتداخل مع كيفية امتصاص جسمك لـ B-12 أو حمض الفوليك يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا كان لديك مرض أو حالة يمكن أن تؤدي إلى نقص B-12. تشمل أعراض نقص B-12 ما يلي:

-إعياء

-الصداع

-خدر أو "دبابيس وإبر" في اليدين والقدمين

-صعوبة المشي

-فقدان الذاكرة

-صعوبة التفكير بشكل طبيعي

-تغيرات في المزاج.

وأعراض نقص حمض الفوليك هي الإسهال وفقدان الوزن وغيرها من الأعراض الغامضة التي يمكن أن تسببها العديد من الحالات الأخرى.

من المهم أن يكون لدى النساء الحوامل ، أو يفكرن في الحمل ، أو الرضاعة الطبيعية ما يكفي من حمض الفوليك.

يقيس هذا الاختبار كلاً من فيتامين ب -12 وحمض الفوليك ، ولكن يمكن قياس أي من هذه العناصر الغذائية بشكل منفصل في الاختبارات المعملية المختلفة.

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك هذا الاختبار المشترك إذا كان لديك حالة من المهم معرفة كلا المستويين.