شكرا لقرائتكم خبر عن 78 % من المتعافين من الفيروس التاجى تعرضوا لمشاكل قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراستان جديدتان إلى أن الفيروس التاجي قد يتسبب في تلف القلب بشكل دائم وخطير، وأصبح من الواضح أن الفيروس التنفسي يهاجم أيضًا نظام القلب والأوعية الدموية ، بالإضافة إلى العديد من الأعضاء الأخرى ، بما في ذلك الكلى والدماغ ، لكن الدراسات الجديدة تلقي الضوء على الضرر المقلق للقلب نفسه.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، وجدت إحدى الدراسات الألمانية أن 78 في المائة من المرضى الذين تعافوا من COVID-19 تُركوا مع تغييرات هيكلية في قلبهم ، وأظهر 76 من 100 من الناجين علامات على نوع الضرر الناجم عن نوبة قلبية.

ووجدت دراسة أخرى أجريت في ألمانيا أيضًا أن أكثر من نصف الأشخاص الذين ماتوا بعد الإصابة بـ COVID-19 لديهم مستويات عالية من الفيروس في قلوبهم.

لم يتضح بعد كم من الوقت قد يستمر الضرر ، أو كيف يمكنه ، عمليًا ، زيادة مخاطر تعرض الناجين لأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة ، ولكن قد تساعد الدراسات في تفسير سبب ترك الناجين الأصحاء في السابق ضعفاء ومرهقة لأسابيع أو أشهر.

علاوة على ذلك ، يحث المؤلفون والخبراء على حد سواء على أن الأطباء قد يحتاجون إلى مراقبة صحة القلب لمرضى COVID-19 بعد فترة طويلة من إزالة الفيروس.

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وقامت الدراسة الأولى التي أجراها باحثون في مستشفى جامعة فرانكفورت بألمانيا بفحص مقاييس صحة القلب لدى 100 شخص ممن نجوا من الإصابة بالفيروس التاجي.

كان خمسون من المشاركين في الدراسة بصحة جيدة قبل الإصابة بالفيروس التاجي، كان لدى 57 آخرين كانوا متشابهين (من حيث العمر والعرق والجنس) عوامل خطر لمشاكل القلب.

يمكن للباحثين رؤية علامات تلف القلب في التصوير بالرنين المغناطيسي المأخوذة من 78 من أصل 100 ناج، وما يقرب من 76 في المئة لديهم مستويات عالية من البروتين يسمى تروبونين ، مقارنة بما هو موجود في الشخص الذي أصيب بنوبة قلبية.

في الدراسة الثانية ، قام الباحثون من جامعة القلب ومركز الأوعية الدموية ، في هامبورج ، ألمانيا ، بتحليل أنسجة القلب من 39 شخصًا ماتوا بسبب الإصابة بفيروسات التاجية. من بين هؤلاء الـ 39 ، تم إدراج الالتهاب الرئوي من COVID-19 كسبب وفاة لـ 35.

لم تتضرر قلوب المرضى أو أصيبت بالعدوى بما يكفي للتأهل لالتهاب عضلة القلب الحاد ، وهو عدوى فيروسية شديدة في القلب ، وكان لدى معظمهم علامات واضحة على أن الفيروس قد وصل إلى قلوبهم، ووجد العلماء فيروسًا في أنسجة القلب مأخوذًا من 24 من ضحايا الفيروس التاجي.

كان لدى ستة عشر تركيزات عالية من السارس - CoV - 2 في قلوبهم ، ووجد العلماء علامات على أن الفيروس كان يتكاثر بنشاط داخل الأنسجة حتى وفاة المرضى.