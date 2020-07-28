إنفوجراف.. اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/7/28 11:53 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/7/28 11:53 م بتوقيت أبوظبي

قبل 10 سنوات، أحيت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى اليوم العالمي للتوعية بأمراض الفيروسات الكبدية؛ بعد تضخم رقم الضحايا ليصل إلى 1.3 مليون شخص سنويا. وهدفت منظمة الصحة العالمية إلى حشد الجهود الدولية لتقليص عدد الوفيات وإنقاذ مئات الملايين حول العالم. 325 مليونا الرقم الإجمالي للأشخاص الذين يتعايشون مع أشهر نوعين لالتهاب الكبد وهما "بي" و"سي". Advertisements وفي أفريقيا هناك 71 مليون مصاب بهذا المرض الفيروسي المزمن، يفقد 300 شخص منهم حياتهم سنويا بسبب سرطان الكبد والمضاعفات الأخرى المتعلقة بالمرض. الإنفوجراف التالي يسلط الضوء على اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي:



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