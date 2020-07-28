روسيا تجرب ثاني لقاح محتمل لكورونا على البشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، أن معهدا حكوميا لعلم الفيروسات بدأ تجريب ثاني لقاح روسي محتمل لـ"كوفيد- 19" على البشر، إذ جرى حقن أول متطوع من 5 بجرعة منه يوم 27 يوليو/تموز، وقالت الوكالة إن المتطوع يشعر بالتحسن.
ونقلت الوكالة عن هيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" القول إن المتطوع التالي في التجربة التي سيجريها معهد فيكتور لعلم الفيروسات في سيبيريا سيجري حقنه يوم 30 يوليو/تموز.
ويظهر سجل حكومي لجميع التجارب السريرية أن المعهد، الذي تشرف عليه "روسبوتريبنادزور"، يختبر لقاح الببتيد (وهو سلسلة من الأحماض الأمينية) باستخدام برنامج جرى تطويره لأول مرة لفيروس إيبولا.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتسع نطاق التجربة ليشمل 100 متطوع بين 18 و60 عاما، حسبما يظهر سجل التجارب السريرية.
وتظهر سجلات منظمة الصحة العالمية أن معهد فيكتور يعمل على 6 لقاحات محتملة مختلفة لـ"كوفيد- 19".
وأكمل معهد جاماليا، وهو منشأة بحثية حكومية منفصلة في موسكو، التجارب البشرية المبكرة على لقاح لفيروسات غدية في وقت سابق من هذا الشهر ويتوقع الشروع في تجارب واسعة النطاق في أغسطس/آب.
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